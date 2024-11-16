Маск высмеял слова Зеленского о том, что Украину нельзя заставить "сидеть и слушать"
Американский миллиардер, соратник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск высмеял заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина – независимая страна, которую нельзя заставить "сесть и слушать" за столом переговоров.
Источник: Маск в соцсети Х
Детали: Маск перепостил видоизмененную цитату Зеленского из интервью Украинскому радио. В твите, который перепостил миллиардер, цитата звучала так: "США не могут заставить нас "сидеть и слушать" за столом переговоров. Мы – независимая страна".
"У него удивительное чувство юмора", – прокомментировал Маск.
He sense of humor is amazing 😂https://t.co/4BL4rTXaZS https://t.co/pacq5vNkza— Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2024
Он также прикрепил ссылку на статью от 2021 года, обновленную в первые дни полномасштабного вторжения РФ, о том, как Зеленский был комиком без всякого политического опыта, а стал военачальником.
Что предшествовало: В интервью Украинскому радио на уточняющий вопрос, ставил ли Трамп перед Украиной требование об участии в переговорах с Россией, Зеленский ответил: "Мы – независимая страна. И мы во время этой войны – и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами – доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает".
Предыстория:
- Илон Маск сыграл ключевую роль в победной кампании Дональда Трампа на выборах президента США, инвестируя в нее десятки миллионов долларов и продвигая Трампа в своей соцсети.
- Трамп дал понять, что вознаградит своего сторонника-миллиардера, пообещав в сентябрьской речи создать правительственную комиссию по эффективности во главе с Маском в случае победы на выборах.
- Позже стало известно, что миллиардер участвовал в телефонном разговоре Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- 13 ноября переходная команда Трампа сообщила, что бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят Министерство повышения эффективности правительства (DOGE) при новой администрации Дональда Трампа.
- 15 ноября стало известно, что Илон Маск встретился с послом Ирана в Организации Объединенных Наций Амиром Саидом Иравани, чтобы "разрядить напряженность" между Ираном и Соединенными Штатами.