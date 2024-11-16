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Маск высмеял слова Зеленского о том, что Украину нельзя заставить "сидеть и слушать"

Катерина ТищенкоСуббота, 16 ноября 2024, 21:20
Маск высмеял слова Зеленского о том, что Украину нельзя заставить сидеть и слушать
Илон Маск и Дональд Трамп, фото Bloomberg via Getty Images

Американский миллиардер, соратник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск высмеял заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина – независимая страна, которую нельзя заставить "сесть и слушать" за столом переговоров.

Источник: Маск в соцсети Х

Детали: Маск перепостил видоизмененную цитату Зеленского из интервью Украинскому радио. В твите, который перепостил миллиардер, цитата звучала так: "США не могут заставить нас "сидеть и слушать" за столом переговоров. Мы – независимая страна".

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"У него удивительное чувство юмора", – прокомментировал Маск.

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Он также прикрепил ссылку на статью от 2021 года, обновленную в первые дни полномасштабного вторжения РФ, о том, как Зеленский был комиком без всякого политического опыта, а стал военачальником.

Что предшествовало: В интервью Украинскому радио на уточняющий вопрос, ставил ли Трамп перед Украиной требование об участии в переговорах с Россией, Зеленский ответил: "Мы – независимая страна. И мы во время этой войны – и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами – доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает".

Предыстория:

Илон МаскСШАЗеленскийпереговоры
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