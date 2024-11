Маск высмеял слова Зеленского о том, что Украину нельзя заставить "сидеть и слушать"

Американский миллиардер, соратник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск высмеял заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина – независимая страна, которую нельзя заставить "сесть и слушать" за столом переговоров.

Источник: Маск в соцсети Х

Детали: Маск перепостил видоизмененную цитату Зеленского из интервью Украинскому радио. В твите, который перепостил миллиардер, цитата звучала так: "США не могут заставить нас "сидеть и слушать" за столом переговоров. Мы – независимая страна".

"У него удивительное чувство юмора", – прокомментировал Маск.

