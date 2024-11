Маск висміяв слова Зеленського про те, що Україну не можна змусити "сидіти і слухати"

Американський мільярдер, соратник обраного президента США Дональда Трампа Ілон Маск висміяв заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна – незалежна країна, яку не можна змусити "сісти й слухати" за столом переговорів.

Джерело: Маск у соцмережі Х

Деталі: Маск перепостив видозмінену цитату Зеленського з інтерв'ю Українському радіо. У твіті, який перепостив мільярдер, цитата звучала так: "США не можуть змусити нас "сидіти і слухати" за столом переговорів. Ми – незалежна країна".

"У нього дивовижне почуття гумору", - прокоментував Маск.

He sense of humor is amazing 😂https://t.co/4BL4rTXaZS https://t.co/pacq5vNkza