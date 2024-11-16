Маск висміяв слова Зеленського про те, що Україну не можна змусити "сидіти і слухати"
Американський мільярдер, соратник обраного президента США Дональда Трампа Ілон Маск висміяв заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна – незалежна країна, яку не можна змусити "сісти й слухати" за столом переговорів.
Джерело: Маск у соцмережі Х
Деталі: Маск перепостив видозмінену цитату Зеленського з інтерв'ю Українському радіо. У твіті, який перепостив мільярдер, цитата звучала так: "США не можуть змусити нас "сидіти і слухати" за столом переговорів. Ми – незалежна країна".
"У нього дивовижне почуття гумору", - прокоментував Маск.
He sense of humor is amazing 😂https://t.co/4BL4rTXaZS https://t.co/pacq5vNkza— Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2024
Він також прикріпив посилання на статтю від 2021 року, оновлену в перші дні повномасштабного вторгнення РФ, про те, як Зеленський був коміком без жодного політичного досвіду, а став воєначальником.
Що передувало: В інтерв'ю Українському радіо на уточнююче запитання, чи ставив Трамп перед Україною вимогу щодо участі в переговорах із Росією, Зеленський відповів: "Ми – незалежна країна. І ми під час цієї війни – і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами – довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює".
Передісторія:
- Ілон Маск відіграв ключову роль у переможній кампанії Дональда Трампа на виборах президента США, інвестуючи у неї десятки мільйонів доларів та просуваючи Трампа у своїй соцмережі.
- Трамп дав зрозуміти, що винагородить свого прихильника-мільярдера, пообіцявши у вересневій промові створити урядову комісію з ефективності на чолі з Маском у разі перемоги на виборах.
- Згодом стало відомо, що мільярдер брав участь у телефонній розмові Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.
- 13 листопада перехідна команда Трампа повідомила, що бізнесмени Ілон Маск та Вівек Рамасвамі очолять Міністерство підвищення ефективності уряду (DOGE) при новій адміністрації Дональда Трампа.
- 15 листопада стало відомо, що Маск зустрівся з послом Ірану в Організації Об'єднаних Націй Аміром Саїдом Іравані, щоб "розрядити напруженість" між Іраном і Сполученими Штатами.