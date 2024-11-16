Маск висміяв слова Зеленського про те, що Україну не можна змусити "сидіти і слухати"

Американський мільярдер, соратник обраного президента США Дональда Трампа Ілон Маск висміяв заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна – незалежна країна, яку не можна змусити "сісти й слухати" за столом переговорів.

Джерело: Маск у соцмережі Х

Деталі: Маск перепостив видозмінену цитату Зеленського з інтерв'ю Українському радіо. У твіті, який перепостив мільярдер, цитата звучала так: "США не можуть змусити нас "сидіти і слухати" за столом переговорів. Ми – незалежна країна".

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"У нього дивовижне почуття гумору", - прокоментував Маск.

He sense of humor is amazing 😂https://t.co/4BL4rTXaZS https://t.co/pacq5vNkza — Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2024

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Він також прикріпив посилання на статтю від 2021 року, оновлену в перші дні повномасштабного вторгнення РФ, про те, як Зеленський був коміком без жодного політичного досвіду, а став воєначальником.

Що передувало: В інтерв'ю Українському радіо на уточнююче запитання, чи ставив Трамп перед Україною вимогу щодо участі в переговорах із Росією, Зеленський відповів: "Ми – незалежна країна. І ми під час цієї війни – і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами – довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює".

Передісторія: