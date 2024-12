Протесты в Грузии: четвертая ночь завершилась разгоном митингующих и новыми арестами

В течение нескольких дней в Грузии продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о прекращении процесса евроинтеграции до 2028 года. В Тбилиси протестующие продолжали активно использовать пиротехнику, а полиция - слезоточивый газ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа" и NewsGeorgia

Детали: Поэтому четвертая ночь протестов в Тбилиси завершилась разгоном митингующих на проспекте Руставели и новыми арестами.

Riots continue in Tbilisi, Georgia, late into Sunday night as protests erupt against the pro-Russian Dream party's victory in the parliamentary elections. People demand change and stand up for their future! ✊🔥 #TbilisiProtests #GeorgiaElections #StandUpForDemocracy #Protests… pic.twitter.com/VBXsfCRdko