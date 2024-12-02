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Протесты в Грузии: четвертая ночь завершилась разгоном митингующих и новыми арестами

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловПонедельник, 2 декабря 2024, 10:08
Протесты в Грузии: четвертая ночь завершилась разгоном митингующих и новыми арестами
Фото: Getty Images

В течение нескольких дней в Грузии продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о прекращении процесса евроинтеграции до 2028 года. В Тбилиси протестующие продолжали активно использовать пиротехнику, а полиция - слезоточивый газ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа" и NewsGeorgia

Детали: Поэтому четвертая ночь протестов в Тбилиси завершилась разгоном митингующих на проспекте Руставели и новыми арестами.

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Отмечается, что около 5:00 по местному времени на проспекте Руставели спецназовцы продолжали "заливать газом" протестующих, а те "отстреливались фейерверками". Тогда по меньшей мере два человека были задержаны.

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Как пишет "Эхо Кавказа", утром полиция начала задерживать участников акции протеста в метро. Также начались задержания в районе Ваке.

NewsGeorgia отмечает, что к 7:00 полиция и спецназ зачистили проспект Руставели. Оставшиеся протестующие собрались возле метро, где начались жесткие задержания, снова с избиением протестующих.

Предыстория:

  • Как сообщалось, ночью задержали одного из лидеров оппозиционной коалиции "За перемены" Зураба Гирчи Джапаридзе во время протеста в Тбилиси.
  • В Грузии последние дни продолжаются масштабные антиправительственные протесты после заявления властей о приостановлении переговоров о вступлении в ЕС в течение следующих четырех лет.
  • Грузинские силовики применяют жесткие меры против протестующих, что вызвало осуждение со стороны Запада.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции"

Грузиямитинги
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