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Украина получила первые 3 млрд евро в рамках кредита G7 на 50 млрд долларов

Мария Емец, Алена МазуренкоПятница, 10 января 2025, 12:05
Украина получила первые 3 млрд евро в рамках кредита G7 на 50 млрд долларов
Фото: Getty Images

Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро из суммы, которую Евросоюз выделил на совместный кредит "Группы семи" для Украины, для погашения которого используют замороженные активы РФ.

Источник: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем X (Twitter), "Европейская правда"

Прямая речь президента Еврокомиссии: "Сегодня мы предоставляем Украине 3 млрд евро – первую выплату европейского взноса в займе G7. Это предоставит Украине финансовые возможности, чтобы продолжить борьбу за свою свободу и выстоять".

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Детали: Общая сумма, которую ЕС предоставит в рамках кредита "Группы семи" – около 18 млрд евро.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил ЕС за первый транш.

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"Эта помощь, которая является частью инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) и финансируется за счет замороженных российских активов, является свидетельством непоколебимой поддержки ЕС в противостоянии российской агрессии, обеспечении макроэкономической стабильности и восстановлении критической инфраструктуры", – отметил он.

Напомним:

  • В 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на 50 млрд долларов за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.
  • В конце декабря Украина получила от США первый транш из запланированных 20 млрд долларов американского взноса.
  • Европейские средства в рамках кредита "семерки" с использованием российских активов будут поступать в дополнение к выплатам по утвержденной прошлой зимой многолетней программе финансовой помощи ЕС для Украины на 50 млрд евро (Ukraine Facility), которые Украина получает траншами под обязательства выполнять утвержденный план реформ (Ukraine Plan).

деньгиЕСкредит
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