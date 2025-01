Украина получила первые 3 млрд евро в рамках кредита G7 на 50 млрд долларов

Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро из суммы, которую Евросоюз выделил на совместный кредит "Группы семи" для Украины, для погашения которого используют замороженные активы РФ.

Источник: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем X (Twitter), "Европейская правда"

Прямая речь президента Еврокомиссии: "Сегодня мы предоставляем Украине 3 млрд евро – первую выплату европейского взноса в займе G7. Это предоставит Украине финансовые возможности, чтобы продолжить борьбу за свою свободу и выстоять".

Almost 3 years into Russia’s war of aggression, Ukraine can keep counting on its friends and partners.



Today, we deliver €3 billion to Ukraine, the 1st payment of the EU part of the G7 loan.



Giving Ukraine the financial power to continue fighting for its freedom – and prevail. pic.twitter.com/W9l7K1kfiV