Найцікавіше: 2007. Раду буде розпущено. 151 нардеп склав мандати 2010. ММК Ілліча відійде Ахметову 2014. Відома пісня про Путіна дійшла й до українського МЗС 2015. У Донецьку перший мітинг проти війни

2001, п'ятниця

– СБУ оголосила персоною нон-грата директора української служби радіостанції "Свобода" Романа Купчинського. Купчинський пояснює це рішення виступами на радіостанції колишнього охоронця Кучми Миколи Мельниченка.

– Лідери США і держав ЄС виступили зі спільною заявою, у якій нагадали Україні, що чекають відповіді "на їх стурбованість з приводу прав людини, незалежних засобів масової інформації і вільних виборів".

2002, субота

У новому навчальному році студенти й учні вишів, шкіл та ПТУ мають вивчити та обговорити основні положення двох президентських послань парламенту. Відповідне доручення уряду дав президент Леонід Кучма.

2004, вівторок

– На волю вийшов екс-керівник банку "Слов'янський" Борис Фельдман, якого засудили в 2002 році за розкрадання коштів і ухиляння від сплати податків. Пізніше Верховний суд скасував вирок стосовно ухилення від сплати податків.

– Міністр транспорту Георгій Кірпа отримав свідоцтво про реєстрацію нової партії – "Відродження".

2005, середа

Голова Запорізької облдержадміністрації Юрій Артеменко розповів про файли, що були знайдені на комп'ютері в одного з попередніх чиновників ОДА. В них – витрати Партії регіонів на передвиборчі штаби: від 840 тисяч доларів на обласний до 24,5 тисяч доларів на міський. Серед іншого вразила зарплатня, яку заклали на прибиральниць у штабах: 500 доларів при середній зарплаті в області в 700 гривень.

2006, четвер

Коаліціада – 2006. Президент Віктор Ющенко виступив із заявою щодо переговорів по формуванню коаліції. Він підкреслив, що залишається прихильником об'єднання "помаранчевих", але фактично звинуватив БЮТ, що вони, вибравши посаду прем'єр-міністра, запропонували на голову Верховної Ради представника від Соцпартії, і це завело переговори в тупик.

Водночас у "Нашій Україні" готові вести переговори з Партією регіонів, якщо ті відмовляться від ідей федералізму, другої державної мови та антинатовської позиції. Тимошенко пригрозила в цьому випадку балотуватися в президенти.

2007, п'ятниця

– Зворотної дороги немає. Перший віце-спікер Адам Мартинюк зачитав заяви про вихід із фракції депутатів від БЮТ і НУ. Як наслідок, вже 151 нардеп склав повноваження. У "Нашій Україні" поспішили нагадати, що тепер Верховна Рада є нелегітимною.

– "Цей горе-урядовець не вміє нічого – ні нормальний бюджет підготувати, ні бодай зупинити хоч одну кризу, які його уряд щедро продукує ледь не кожного тижня, ні українську мову вивчити..." – такою характеристикою Юлія Тимошенко нагородила першого віце-прем'єра Миколу Азарова, який звинуватив депутатів від БЮТ у підвищенні цін на хліб.

2009, понеділок

– Президент Віктор Ющенко є технічним кандидатом на президентських виборах Арсенія Яценюка, а сам Яценюк – технічний кандидат Віктора Януковича, заявила прем'єр Юлія Тимошенко. За її словами, мета Ющенка – "вбивати" Тимошенко, мета Яценюка – забрати голоси в центрі і заході України.

– Венеціанська комісія Ради Європи позитивно оцінила проект змін до Конституції, представлений Ющенком. Втім, радіти рано: проект мав би підтримати парламент і народ.

2010, вівторок

– Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча буде об'єднуватися з гірничо-металургійним холдингом "Метінвест" Ріната Ахметова. Про це заявив гендиректор ММК ім.Ілліча Володимир Бойко.

Але це відбудеться лише після того, як комбінат відіб'є рейдерську атаку, що триває більше року.

– Фонд держмайна затвердив продаж 76% акцій "Луганськтепловозу" російській компанії "Брянський машинобудівний завод" за 410 мільйонів гривень. А компанія Ігоря Коломойського "Мантара Холдинг" заявила, що її не допустили до участі в конкурсі.

Це повторна приватизація "Луганськтепловозу". Його попереднім власником теж був Брянський машинобудівний завод.

– Кабмін Миколи Азарова вніс у парламент проект нового Податкового кодексу.

– У Київській МДА почав роботу міністр ЖКГ Олександр Попов – в якості першого заступника.

2011, середа

Рух "Стоп цензурі" бореться за те, щоб депутати оприлюднили декларації про доходи. На думку журналістів, травневе рішення парламенту не оприлюднювати декларації суперечить закону "Про доступ до публічної інформації".

2012, п'ятниця

– Збірна України по футболу програла Франції у матчі другого туру групового етапу Євро-2012 з рахунком 0:2. Гра відбулася на стадіоні в Донецьку і відзначилася годинною паузою, яку оголосили після того, як почався сильний дощ.

А щирі українці поселили в себе безкоштовно понад 500 вболівальників. Така ініціатива стала відповіддю на непомірно високі ціни на проживання під час Євро-2012 в готелях.

– Комітет опору диктатурі виключив зі свого складу "Нашу Україну" – за співпрацю з режимом Януковича.

2013, субота

– "Я довіряю Арсенію. Бачу, як йому важко. По ньому прямою наводкою б'ють і свої, і чужі. Але він уміє тримати удар, він боєць і при тому інтелектуальний, сучасний, патріотичний політик. Тобто чотири в одному". Арсеній Яценюк отримав компліменти від Юлії Тимошенко, яка виступила за призначення його головою політичної ради партії "Батьківщина".

– Юрій Луценко закликав "Батьківщину" позбавитися від "генератора тушок", а конкретніше – від Миколи Мартиненка. "Його перебування в опозиції ставить під сумнів усю опозицію", – сказав Луценко. Мартиненко відповів, що в Луценка, з його політичною історією, немає морального права засуджувати будь-кого.

2014, неділя

– У Києві біля посольства РФ масштабна акція, яка ледве не перетворилася на погром. Вона стала відповіддю на знищення терористами українського літака з військовими на борту.

До протестуючих прийшов в.о. міністра МЗС Андрій Дещиця, який не втримався і заспівав відому народну пісню про Путіна.

"Порошенко надо бы сменить своего министра иностранных дел. Он себя плохо контролирует. А то нажрется, неровен час, и всю Генассамблею ООН заблюет", – прокоментував цей випадок голова Комітету з міжнародних справ Держдуми РФ Олексій Пушков.

– Після катувань терористами "ЛНР" помер активіст луганського Євромайдана Олександр Решетняк. Він був викрадений 10 червня. У Решетняка хотіли дізнатися інформацію про місця дислокації української армії та батальйону "Айдар".

– Бойовики захопили територію і приміщення виробничої ділянки "Луганськгаз" та встановили на даху будівлі кулемет.

2015, понеділок

– Двоє військових загинули і ще 20 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– У Донецьку біля так званого "уряду ДНР" пройшов стихійний мітинг, який став першим антивоєнним в окупованому місті. На нього зібралися близько 500 осіб. Місцеві жителі викрикують: "Припиніть війну!", "Поверніть нам житло, у нас розгромили будинки!", "Йдіть геть усі!"

Одна з головних вимог до "ДНР" – припинити обстріли, які бойовики ведуть з території мікрорайону "Жовтневий ринок". З учасниками мітингу поспілкувався "глава ДНР" Олександр Захарченко.

– Голова СБУ Валентин Наливайченко звинуватив екс-заступника генпрокурора Анатолія Даниленка в тому, що він покривав незаконну діяльність компанії "БРСМ-Нафта", чиї нафтосховища горіли під Києвом. Тоді пожежа забрала життя 5 людей і завдала мільйонних збитків. А прем'єр Арсеній Яценюк доручив підготувати позов до компанії БРСМ через пожежу.

У відповідь Даниленко пообіцяв Наливайченку позовну заяву про захист честі та ділової репутації.

2016, середа

– Двоє військових загинули і ще 7 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– НАБУ і САП просять генпрокурора Юрія Луценка підписати подання на зняття недоторканності й арешт депутата від "Волі народу" Олександра Онищенка.

Антикорупціонери розповіли про обшуки у Львові, Дніпрі та Києві, у результаті яких затримано 10 осіб та вилучено півмільйона доларів. Обшуки проводилися у провадженні щодо реалізації природного газу за заниженою ціною за договорами спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування". Онищенка називають організатором корупційних схем щодо "Укргазвидобування". Мова йде про збитки на загальну суму 3 мільярди гривень.

Сам Онищенко пообіцяв, що не втече з країни.

Рустем Халілов, для УП