Найцікавіше: 2005. Тимошенко видає заміж свою доньку Євгенію 2012. Депутати борються з гомосексуалізмом 2014. Донецький аеропорт палає, але "кіборги" тримаються

2002, четвер

– Скандал в інформаційному агентстві УНІАН.

Напередодні колектив заявив про політичний тиск, посилений призначенням нового виконавчого директора. Журналісти звернулися до влади з проханням дати оцінку діям керівництва.

А в "Нашій Україні" заявили, що ПриватБанк віддав акції УНІАН в управління верхівці СДПУ(о) в обмін на пріоритет у купівлі Північного гірничо-збагачувального комбінату в Кривому Розі.

Зранку 3 жовтня в агентстві відключили інтернет, що паралізувало роботу сайту. Колектив та керівництво протягом дня намагалися домовитися. Наприкінці дня вони досягли компромісу. Керівництво погодилося, що принципові зміни в матеріалах відбуватимуться за участю авторів, та зобов’язалося не звільняти працівників УНІАН.

2003, п’ятниця

– Нафтопровід "Одеса-Броди" хочуть увімкнути у реверсний режим. Наглядова рада "Укртранснафти" вирішила прийняти пропозицію російської ТНК-BP про надання в кредит 380-420 тисяч тонн технологічної нафти. А лобіста реверсу Станіслава Василенка призначили генеральним директором компанії.

Уповноважений України з питань Євразійського нафтотранспортного коридору Олександр Тодійчук впевнений, що в разі реверсу потенційні партнери з Європи втратять інтерес до трубопроводу.

– Спікер Володимир Литвин визнав, що "темники" на українському телебаченні існують. Він закликав Нацраду з телебачення й радіомовлення боротися з ними. Керівник Національної телекомпанії Олександр Савенко відповів, що "темники" бачив раз у житті – коли їх демонстрували з трибуни парламенту.

2005, понеділок

– Британська газета "Таймс" пише про весілля доньки Юлії Тимошенко.

"Євгенія Тимошенко – 25 років, як вважається, спадкоємиця статків близько шести мільярдів, мати – колишня прем’єр-міністр. Шон Карр – 36 років, довговолосий рокер, мав майстерні ремонту взуття в Лідсі, має десятирічну доньку, 2003-го року був засуджений за напад".

Як відбулося весілля року, розповіла УП.

Серед гостей не побачили ані Віктора Ющенка, ані героїні Майдану Параски Королюк, яка так хотіла потрапити на свято. "Комсомольська правда" розповіла, як бабка Параска приїхала до Києва з рушником для нареченої, провела годину в офісі "Батьківщини" і, зрозумівши, що на свято не потрапить, повернулася додому.

– Екс-секретар РНБО Петро Порошенко відповідає на обвинувачення Олександра Турчинова про те, що нібито за допомогою офшорів отримав контроль над трьома підприємствами у Молдові.

"Пастору Турчинову я хочу напомнить, что это девятая заповедь Моисеева. Самый тяжкий грех – лжесвидетельствование! Как он в глаза будет смотреть своей пастве во время вечерних богослужений?! Блаженны алчущие и жаждущие правды", – заявив Порошенко.

2006, вівторок

– ПАРЄ критикує низку країн, у тому числі Україну, за затримки із виконанням вироків Європейського суду з прав людини. Парламентська асамблея Ради Європи погрожує виключенням зі свого складу, якщо за півроку все залишиться на тому ж рівні.

2007, середа

– Парламентські вибори відбулися. У зверненні до нації президент Віктор Ющенко розповів про своє доручення переможцям виборів розпочати консультації щодо формування більшості. Це викликало подив.

По-перше, за законом Ющенко не має права робити таких доручень. По-друге, всі очікували від нього розмов про демократичну коаліцію, а не про консультації між усіма переможцями.

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович підтримав ідею консолідації усіх сил. А лідерка БЮТ Юлія Тимошенко заявила, що блок готовий створювати більшість з НУНС, але в разі співпраці з Партією регіонів її політсила піде в опозицію.

2008, п’ятниця

– Після візиту до Москви та зустрічі з Володимиром Путіним прем’єр Юлія Тимошенко запевнила, що закрила всі тіньові схеми в газових постачаннях, які фінансували вищих керівників держави.

За її словами, завдяки підписаному у Москві газовому меморандуму, з 1 січня 2009 року можна забути про "РосУкрЕнерго", бо "Нафтогаз" і "Газпром" переходять на прямі контракти у поставках блакитного палива.

2010, неділя

– Лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк впевнений, що рішення Конституційного суду повернути Януковичу повноваження Кучми може об’єднати опозицію в єдину партію.

2011, понеділок

– Бюро ПАРЄ не підтримало рішення про проведення дебатів щодо України, на яких було би поставлено питання щодо політичного переслідування Юлії Тимошенко.

Але про екс-прем’єра під час виступу на Асамблеї згадав міністр МЗС Костянтин Грищенко. Мовляв, справа Тимошенко свідчить про необхідність реформування всієї української судової системи.

2012, середа

– На порядку денному Верховної Ради – ухвалення закону, що забороняє пропаганду гомосексуалізму. Напередодні парламент підтримав його у першому читанні. Комуністи заявили, що зібрано 100 тисяч підписів за його підтримку. Ініціатори законопроекту: депутати з КПУ, НУНС, Партії регіонів та БЮТ-Батьківщини. "За" виступив і спікер Володимир Литвин.

Про неприйнятність закону заявили в ЄС. Те, що закон веде до обмеження прав, підкреслила і омбудсмен Валерія Лутковська.

– Через дії звинуваченого у шахрайстві Андрія Слюсарчука, більш відомого як Доктор Пі, померло шестеро людей, розповів начальник Головного слідчого управління МВС Василь Фаринник.

За його словами, лікарі запрошували Слюсарчука як світило української медицини проконсультувати або провести операцію безнадійно хворим пацієнтам, і ніхто не здогадувався, що він не має відповідної освіти.

2013, четвер

– Робота державних реєстрів зупинилася через конфлікт між новим та старим керівництвом Держінформюсту та Міністерства юстиції. Зранку колектив Держінформюсту заявив про рейдерське захоплення підприємства "Інформаційний центр" Мін'юсту.

Міністр юстиції Олена Лукаш зібрала брифінг та відповіла, що захоплення немає – просто вже другий місяць на підприємстві проводять аудит, результати якого невтішні для деяких працівників. Ввечері доступ до реєстрів частково відновили.

2014, п'ятниця

– Бойовики знову посилили атаки на Донецький аеропорт і навіть прорвалися в одну з будівель. Попередні два штурми українські бійці відбили. Один військовий загинув під час атаки, троє дістали поранення. Частину старого терміналу охопила пожежа.

Росія перекинула в район аеропорту значні сили бронетехніки, важкої артилерії, особового складу та підрозділ безпілотників.

– "Нафтогаз" підписав контракт на постачання газу з Норвегії. Воно буде здійснюватися територією Словаччини. Головний радник голови правління НАК Юрій Вітренко назвав договір революційним для "Нафтогазу".

2015, субота

– Українські військові на Донбасі відводять озброєння калібром менше 100 міліметрів. Процес має пройти у терміни, визначені Мінськими домовленостями.

Тим часом президент Франції Франсуа Олланд заявив, що спочатку на сході України мають відбутися вибори, а вже потім настане черга наступного етапу – повернення територіальної цілісності країни. Щоправда, йдеться лише про Донбас. Щодо Криму, то канцлер Німеччини Ангела Меркель нагадала, що Мінські домовленості Криму не стосуються.

2016, понеділок

– Продовжує перебувати під арештом в Росії український журналіст Роман Сущенко, якого росіяни звинувачують у шпигунстві. Його адвокат Марк Фейгін повідомив, що Сущенко перебуває в ізоляції, і на нього чинять тиск.

– Один український військовий загинув та двоє дістали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

Бойовики зірвали заплановане відведення сил і засобів на трьох ділянках лінії зіткнення. Про це Тристороння контактна група домовилася ще 21 вересня. Україна почала відведення, а бойовики на додачу ще й зірвали відеоконференцію контактної групи.

МЗС України закликало Росію забезпечити неухильне виконання Мінських домовленостей, у тому числі щодо розведення сил і засобів на узгоджених ділянках.

Рустем Халілов, для УП