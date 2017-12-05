Задержание Саакашвили
Ранок вівторка почався з повідомлення Давіда Сакварелізде про те, що силовики намагаються зламати двері в квартирі колишнього голови Одеської ОДА, а наразі голови "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.
Працівники ГПУ і спецпідрозділ Альфа прийшли до Саакашвілі у рамках справи щодо колишніх українських політиків-утікачів. Приводом стали заяви деяких таких утікачів про те, що вони фінансують акцію РНС під парламентом.
Сам Саакашвілі заліз на дах. Але його звідти забрали й затримали. За даними СБУ, йому інкримінують порушення за ч 1. статті 256 - Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.
Машина, у якій Саакашвілі намагаються вивезти, заблокована на вулиці Трьохсвятительській. Активісти намагаються не випустити її.
Правоохоронці знайшли паспорт громадянина України Міхеіла Саакашвілі під час обшуків у київській квартирі керівника Київського обласного осередку "Руху нових сил" Северіона Дангадзе, заявив генпрокурор Юрій Луценко.
"Під час обшуків, де мешкав Северіон Дангадзе у Києві було виявлено багато необхідних для слідства матеріалів, у тому числі і злополучний паспорт громадянина України
Protesters just pushed this car around and brought in cement blocks to make another makeshift barricade, blocking the police van carrying Saakashvili from backing out of what’s become at times a violent standoff. pic.twitter.com/CYSAbNewzf— Christopher Miller (@ChristopherJM) December 5, 2017
Луценко заявив, що у Саакашвілі був телефон для зв’язку Саакашвілі та Курченка. Далі було оприлюднене відео де Саакашвілі наче б то домовляється із ним про співпрацю.
З'явилася перша барикада
Бруківка та імпічмент. Люди повстали на захист Саакашвілі. pic.twitter.com/0zb6Otn0s0— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) December 5, 2017
Луценко каже, що акції Саакашвілі мали на меті сприяти зупиненню кримінального переслідування членів злочинного угрупування Януковича-Курченка та допомогти "відновити контроль над активами, які вони придбали свого часу в Україні у кримінальний спосіб".
December 5, 2017
Тим часом на Трьохсвятителській правоохоронці вдруге застосували газ.
Генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу заявляє, що Саакашвілі проводив акції за рахунок людей Януковича, зокрема Сергія Курченка. Зафіксовано перерахунок півмільйони доларів США з Росії.
По состоянию на 12:19 машина с Саакашвили сдала назад и пытется выехать вверх по Трехсвятительской.
Начались потасовки, полиция и Нацгвардия пытаются оттеснить протестующих. Машина потихоньку едет вверх задом.
Протестующие обливают водой полицию.
Активист кричат: "Не пускаем машину и пробиваем колеса".
Один бус стоит с пробитыми колесами. На машине, в которой Саакашвили, колеса целы.
Можем сделать 144 реформы, а можем все перечеркнуть парой кадров pic.twitter.com/7E1Kzri5sj— Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) December 5, 2017
У Києві щонайменше п'ятеро осіб затримали за опір працівникам правоохоронних органів під час затримання і вивезення лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі, повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.
Підтягуються додаткові сили Нацгвардії. Вони піднімаються по схилах за Українським домом.
|фото Євгена Руденка, УП
Поліція застосувала сльозогінний газ проти прихильників Саакашвілі.
Станом на 11:36 прихильники перекрили Трьохсвятительську, чим унеможливили виїзд машини правоохоронців, у якій перебуває Саакашвілі.
Автомобіль і частину активістів оточили підрозділи Нацгвардії та поліції.
|Фото Євгена Руденка, УП
Активіти заблокували автомобіль правоохоронців, в якому перебуває затриманий Саакашвілі.
СБУ повідомила про затримання Саакашвілі.
"У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України, затримали за місцем проживання у Києві Міхеіла Саакашвілі", - йдеться в повідомленні.
Відео Саакашвілі на даху
Саакашвілі вручили підозру. Його вивели з будинку і посадили в машину.
Чоловік, який назвався Іваном Українцем, погрожував вчинити акт самоспалення на зібранні під будинком екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Він дістав 2-літрову пляшку бензину і став поливати себе та правоохоронців, що стояли під будинком.
Саакашвілі під час обшуку в його квартирі в центрі Києва виліз на дах і погрожував, що зістрибне.
За даними джерел "Української правди", це справа Генеральної прокуратури щодо політиків-утікачів, які могли фінансувати акції Саакашвілі.
Раніше про фінансування акцій заявляв колишній "регіонал" Володимир Олійник, який утік в РФ.