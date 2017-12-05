Задержание Саакашвили

Ранок вівторка почався з повідомлення Давіда Сакварелізде про те, що силовики намагаються зламати двері в квартирі колишнього голови Одеської ОДА, а наразі голови "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Працівники ГПУ і спецпідрозділ Альфа прийшли до Саакашвілі у рамках справи щодо колишніх українських політиків-утікачів. Приводом стали заяви деяких таких утікачів про те, що вони фінансують акцію РНС під парламентом.

Сам Саакашвілі заліз на дах. Але його звідти забрали й затримали. За даними СБУ, йому інкримінують порушення за ч 1. статті 256 - Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.

Машина, у якій Саакашвілі намагаються вивезти, заблокована на вулиці Трьохсвятительській. Активісти намагаються не випустити її.