Задержание Саакашвили

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Вторник, 5 декабря 2017, 10:56
УП: Евгений Руденко

Ранок вівторка почався з повідомлення Давіда Сакварелізде про те, що силовики намагаються зламати двері в квартирі колишнього голови Одеської ОДА, а наразі голови "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Працівники ГПУ і спецпідрозділ Альфа прийшли до Саакашвілі у рамках справи щодо колишніх українських політиків-утікачів. Приводом стали заяви деяких таких утікачів про те, що вони фінансують акцію РНС під парламентом.

Сам Саакашвілі заліз на дах. Але його звідти забрали й затримали. За даними СБУ, йому інкримінують порушення за ч 1. статті 256 - Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.

Машина, у якій Саакашвілі намагаються вивезти, заблокована на вулиці Трьохсвятительській. Активісти намагаються не випустити її.

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13:28

Правоохоронці знайшли паспорт громадянина України Міхеіла Саакашвілі під час обшуків у київській квартирі керівника Київського обласного осередку "Руху нових сил" Северіона Дангадзе, заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Під час обшуків, де мешкав Северіон Дангадзе у Києві було виявлено багато необхідних для слідства матеріалів, у тому числі і злополучний паспорт громадянина України

13:27
13:18

Луценко заявив, що у Саакашвілі був телефон для зв’язку Саакашвілі та Курченка. Далі було оприлюднене відео де Саакашвілі наче б то домовляється із ним про співпрацю.

13:08

12:53

З'явилася перша барикада

12:52

Луценко каже, що акції Саакашвілі мали на меті сприяти зупиненню кримінального переслідування членів злочинного угрупування Януковича-Курченка  та допомогти "відновити контроль над активами, які вони придбали свого часу в Україні у кримінальний спосіб".

12:37

12:28

Тим часом на Трьохсвятителській правоохоронці вдруге застосували газ.

 
 
12:22

Генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу заявляє, що Саакашвілі проводив акції за рахунок людей Януковича, зокрема Сергія Курченка. Зафіксовано перерахунок півмільйони доларів США з Росії

 
12:22

По состоянию на 12:19 машина с Саакашвили сдала назад и пытется выехать вверх по Трехсвятительской.

Начались потасовки, полиция и Нацгвардия пытаются оттеснить протестующих. Машина потихоньку едет вверх задом.

Протестующие обливают водой полицию.

Активист кричат: "Не пускаем машину и пробиваем колеса".

Один бус стоит с пробитыми колесами. На машине, в которой Саакашвили, колеса целы.

12:16
Станом на 12:16 правоохоронці розхитують авто, яке блокує виїзд машини з Саакашвілі. Машина з Саакашвілі, в якій уже пошкодили вікно й бокове дзеркало, намагається виїхати. Водночас, прихильники Саакашвілі кидають якісь предмети.
12:11

12:01

11:53

У Києві щонайменше п'ятеро осіб затримали за опір працівникам правоохоронних органів під час затримання і вивезення лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі, повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

11:45

Підтягуються додаткові сили Нацгвардії. Вони піднімаються по схилах за Українським домом.

фото Євгена Руденка, УП

11:39

11:35

Поліція застосувала сльозогінний газ проти прихильників Саакашвілі.

Станом на 11:36 прихильники перекрили Трьохсвятительську, чим унеможливили виїзд машини правоохоронців, у якій перебуває Саакашвілі.

Автомобіль і частину активістів оточили підрозділи Нацгвардії та поліції.

Фото Євгена Руденка, УП 
 
11:31

Активіти заблокували автомобіль правоохоронців, в якому перебуває затриманий Саакашвілі.

 
11:25

СБУ повідомила про затримання Саакашвілі

"У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України, затримали за місцем проживання у Києві Міхеіла Саакашвілі", - йдеться в повідомленні.

11:23

Відео Саакашвілі на даху

11:21

Саакашвілі вручили підозру. Його вивели з будинку і посадили в машину.

 

11:13

Чоловік, який назвався Іваном Українцем, погрожував вчинити акт самоспалення на зібранні під будинком екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.   

Він дістав 2-літрову пляшку бензину і став поливати себе та правоохоронців, що стояли під будинком. 

 
11:12

Саакашвілі під час обшуку в його квартирі в центрі Києва виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

 
09:07

За даними джерел "Української правди", це справа Генеральної прокуратури щодо політиків-утікачів, які могли фінансувати акції Саакашвілі.

Раніше про фінансування акцій заявляв колишній "регіонал" Володимир Олійник, який утік в РФ.

07:45

Темы: Саакашвили
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