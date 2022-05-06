Війна. День 72. ОНЛАЙН
Триває 72-й день повномасштабної війни Росії проти України.
Українські захисники ведуть запеклі бої з російськими військами на сході і півдні. На окупованих територіях загарбники продовжують терор.
6 травня має відбутись третій етап евакуації цивільних з "Азовсталі" – "фортеці" в Маріуполі, що вже більше двох місяців тримає оборону.
"Українська правда" щоденно слідкує за подіями в режимі онлайн.
Хроніку попереднього дня читайте тут: Війна. День 71. ОНЛАЙН
У Дніпрі на подвір'ї однієї зі шкіл, провели акцію в пам'ять про загиблих під час війни 223 дітей, які вже ніколи не сядуть за парти.
💪Підсумки доби
Українські захисники відбили 8 атак росіян на Донбасі:
- 3 танка;
- 8 артилерійських систем (з них 4 РСЗВ);
- 7 одиниць бойової броньованої техніки;
- 3 одиниці спеціальної інженерної та один автомобіль ворога:
- 14 безпілотних апаратів ворога "Орлан-10".
⚡Володимир Зеленський закликає українців у наступні дні не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і утриматися від відвідування лісів.
Уперше за історію благодійних аукціонів українську картину продали за пів мільйона доларів!
Картину Марії Примаченко "Квіти виросли коло четвертого блока" продали на аукціоні за 500 000$ українцю з-за кордону.
За словами організатора аукціону Сергія Притули, за виручені кошти буде закуплено 125 бусів Volkswagen T5 для переднього краю фронту.
Берлін заборонив прапори України та іншу українську символіку на акціях під час пам’ятних заходів 8 та 9 травня, прирівнявши їх до символіки сепаратистів та Росії.
Також забороняється "грати та співати російські/українські марші або військові пісні".
Важливі новини з Одеси
- Росіяни здійснили подвійний ракетний удар по околицях Одеси, постраждалих немає.
- В Одеській області запроваджують подовжену комендантську годину з з 22 години 8 травня до 5 години ранку 10 травня.
Міністерство культури та інформаційної політики України фіксує воєнні злочини росіян проти культурної спадщини. Наразі задокументовано 300 епізодів.
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Приклади воєнних злочинів
⚠️ Пошкодження старовинних будівель (пам'яток архітектури), історичних кладовищ, пам’ятників, релігійних споруд, творів мистецтва, пам’яток природи, будівель закладів культури – театрів, музеїв, бібліотек тощо;
⚠️ Руйнування археологічних об’єктів – курганів, валів давніх земляних укріплень, місць розкопок тощо;
⚠️ Факти поранення/загибелі цивільних осіб внаслідок застосування сили та зброї окупантом при спробі пошкодження культурних об´єктів;
⚠️ Захоплення майна, пограбування окупаційними силами музеїв, бібліотек та інших закладів культури;
⚡Із "Азовсталі" евакуювали 50 цивільних. Завтра зранку планується продовження евакуації.
Тарас Боровик, автор хіта "Байрактар", вітає піхоту з їхнім Днем 💙💛
У врятованої кішки із Бородянки тепер є господарі, які символічно назвали її Шафкою, та завели для киці інстаграм-сторінку.
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⚡Джо Байден 9 травня підпише закон про ленд-ліз для України.
Документ прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.
⚡За інформацією Reuters, 9 травня Володимир Путін надішле Заходу попередження про "судний день" на параді Перемоги у Другій світовій війні. Путін виступить на "Красній площі" перед парадом військ, танків, ракет та міжконтинентальних балістичних ракет.
За повідомленням Міноборони РФ, у параді візьмуть участь надзвукові винищувачі, стратегічні бомбардувальники Ту-160 та, вперше з 2010 року, командний літак Іл-80 "судного дня", який може перевозити найвище керівництво Росії у разі ядерної війни.
Оперативна інформація станом на 18.00 від Генштабу
- Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.
- Найбільша активність окупантів продовжує спостерігатися на Слобожанському та Донецькому напрямках.
- На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив.
- На Слобожанському напрямку ворог продовжує нарощування угруповання військ.
- За результатами наступу підрозділами Сил оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.
- На Донецькому і Таврійському напрямках з метою сковування дій наших підрозділів противник здійснює обстріли уздовж всієї лінії зіткнення. Продовжує нанесення авіаційних та ракетно-бомбових ударів.
- На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку населеного пункту Шандриголове.
- На Сєвєродонецькому напрямку намагався встановити контроль над населеними пунктами Рубіжне та Воєводівка, успіху не мав.
- На Попаснянському напрямку проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Нижнє.
- На Авдієвському та Курахівському напрямках обмежився обстрілами позицій підрозділів Сил оборони України.
- В місті Маріуполь противник основні зусилля зосереджував на блокуванні та ураженні підрозділів українських захисників в районі "Азовсталь".
- На Південнобузькому напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, наносив вогневе ураження по позиціям наших військ в окремих районах.
- На Бессарабському напрямку російська федерація продовжує провокувати напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова. Особовий склад оперативної групи російських військ перебуває у бойовій готовності "Повна".
- Противник продовжує нести суттєві втрати у особовому складі та техніці.
Нацбанк визначив підсумки голосування за ескізи і творчі роботи, присвячені боротьбі України з агресором. НБУ починає роботу над створенням першої пам’ятної монети із серії.
Завдяки контрнаступу Сили оборони України відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове, Перемога та частиною села Черкаські Тишки на Харківщині — Генштаб ЗСУ
"Або 200-й, або 300-й". росіяни налякані втратами "побратимів" та безвідповідальністю командирів
У черговому перехопленні телефонної розмови, окупант, який перебуває на території Харківської області, пояснює дружині, що легкопоранені, про яких розповідають росіянам, насправді 200-ті.
Це реально гордість!
"Чоткий паца з Рівного", який є автором мемної фрази "Це мерзость", воює у складі 68-ї єгерської бригади ЗСУ на Донецькому напрямку
🔄 Відбувся черговий обмін полоненими. Повернули 41 людину: 28 військових і 13 цивільних — Верещук.
"Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України", – повідомила віцепрем’єрка
Президент України Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца зробити "потужний крок" та відвідати Київ 9 травня.
Начальники генштабів України, Фінляндії та Швеції візьмуть участь у засіданні Військового комітету НАТО — вищого військового органу Альянсу.
Військовий комітет зустрінеться 19 травня в Брюсселі — головуватиме на засіданні адмірал Роб Бауер, голова Комітету.
Секретар генради путінської партії "Єдиної Росії" Андрій Турчак відвідав Херсон та заявив, що "Росія тут назавжди".
Росія "киданула" переселенців із так званих "Л/ДНР", які виїхали до рф, тікаючи від війни. Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які вдалося перехопити СБУ.
Служба безпеки України повідомляє, що взяла в полон 11 ворожих снайперів у результаті спецоперації на Харківщині.
⚠️ Аналітики РНБО закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги 8 і 9 травня через підвищений ризик обстрілів.
Сміливий народ сміливої країни 🇺🇦
Мурал з таким написом створили в Рівному, на будівлі торгового центру "Злата плаза".
На ньому зображені чоловік, який привіз в Бучу понад тонну борошна, щоб відновити пекарню, лікарка, яка приймала пологи у деокупованому містечку, військовий, рятувальник, хлопчик і відомий песик-сапер Патрон.
Це робота місцевого художника Костянтина Качановського.
❗️Під час режиму припинення вогню на території заводу "Азовсталь" армія Росії підбила автівку, яка рухалась до цивільних, щоб їх евакуювати. Один боєць загинув, ще 6 – поранені, повідомили у полку "Азов"
Якщо вам потрібен був формальний дозвіл на відвідування перукарень і кав'ярень, то ось він 😉
Боєць Олексій Кириченко, який нині стоїть на одному з найгарячіших напрямків – Ізюмському, пише, що хоче, аби в його країні тривало життя:
"Я на передовій, але я хочу, щоб мої рідні могли відпочити – поїхати на природу, поїсти шашлик... Бо якщо не відпочивати, то психіка швидко виснажується.
Я хочу, щоб жінки України робили собі манікюр і гарні зачіски. Щоб діти ходили у парки розваг, а молодь – у клуби. Я хочу, щоб життя в моїй країні тривало.
Якщо можете, зробіть це для мене... І для всіх нас".
П’ятеро військових, серед яких головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, отримали з рук президента нову відзнаку "Хрест бойових заслуг".
Втрати російської армії в Україні на 72 день війни 🔥
Російська армія пожвавила роботу на запорізькому напрямку. Вона активно застосовує ракетні та авіаудари по області, зокрема по містах Гуляйполе та Оріхів. Також стріляє з артилерії.
Нічого незвичайного, просто професор Ужгородського національного університету Федір Шандор читає онлайн-лекції з туризмознавства своїм студентам з позиції на сході 💙 💛
У перший же день війни чоловік пішов у військомат, нині несе службу в закарпатському батальйоні Сил тероборони.
Стоїть на Ізюмському напрямку, що нині є одним з найгарячіший.
"Усі хлопці знають, що я читаю пари, тому мій графік бойових чергувань підлаштовують відповідно, – розповідав чоловік медіацентру свого університету. – Коли в мене пари, я чергую вночі, а одразу після чергування вранці проводжу пару. А в інші дні облаштовую побут, копаю траншеї" .
"Українська правда" з'їздила до Кривого Рогу і подивилася, як живе під час війни мала батьківщина Володимира Зеленського, і як земляки президента оцінюють його діяльність ⤵
Минув уже місяць після деокупації Ірпеня на Київщині.
У місті стає все більше місцевих, відкриваються кав'ярні та з'являються черги під банками. Їздять маршрутки на Київ.
У парках вже прибрано і зелено.
Війна залишається в місті у вигляді спалених будинків, зруйнованих магазинів і розстріляних дитячих велосипедів 💔
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На Буковині гендиректор лікарні привласнив 5 карет швидкої, надані як гуманітарну допомогу 😤
Пісні Марш нової армії та "Ой у лісі, лісі, під дубом зеленим" від незламних захисників і захисниць Маріуполя 💔
Українські військові лишаються на заблокованому заводі "Азовсталь" і потребують негайної допомоги.
У Білгород-Дністровському районі Одещини сили ППО збили російську ракету ⚡
Російські війська безперервно обстрілюють Луганщину, у наступні кілька днів очікується посилений наступ, – голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
До уваги всіх, хто збирався сьогодні виїжджати з тимчасово окупованого Херсона❗
Станом на 9 ранку окупанти дали дозвіл на виїзд з Херсона через окуповані Олешки.
Кішка з Бородянки в ілюстрації Максима Паленка
Батько строковика, який служив на "Москві", опублікував відовідь від прокуратури: крейсер, мовляв, не брав участь у війні з Україною, а син без вісті зник, пошуки результатів не дали.
Ситуація в регіонах станом на 8.00
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Запорізька, Вінницька, Тернопільська, Хмельницька області, Дніпропетровщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Черкащина, Полтавщина, Сумщина, Київщина та Чернігівщині.
Ніч минула відносно спокійно.
📍Дніпропетровщина
Прилетіла ракета у Покровську громаду. Впала у полі. Ніхто не постраждав. Також обстріл з градів двох сіл у Зеленодольській та Широківській громада. Без постраждалих. Інформація щодо наслідків уточнюється.
📍Харків
Ніч із поодинокими обстрілами на окраїнах міста. Постраждалих немає.
Протягом доби була також обстріляна Салтівка. Поранення отримали 5 мирних мешканців. Був ракетний обстріл Лозової, 1 людина загинула.
На Ізюмському напрямку бої тривають.
📍Луганщина
Потужні обстріли та спроби штурму Сєвєродонецька. Вчора ввечері ворожі снаряди потрапили в одну з останніх АЗС на Луганщині та у залізничне господарство Сєвєродонецького "Азоту".
16 разів ворог відкривав вогонь по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури. Пошкоджені 12 будинків, електропідстанція, комплекс торговельних споруд. Сім будинків зруйновані в Рубіжному, два – в Новодружеську. Є руйнування в Лисичанську, Оріховому, Гірському, Попасній. Двоє загиблих.
У Лисичанську – два нічних обстріли. Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.
📍Донеччина
Активні бойові дії по всьому фронту: Лиман, Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка Красногорівка, Вугледар, Велика Новосілка.
Вночі і зранку – постійні повітряні тривоги.
У Краматорську в результаті вчорашнього обстрілу сильно пошкоджено 32 багатоповерхівки, поранено 25 людей. Крім житлових кварталів, росіяни активно атакують ракетами промислові об'єкти міста (обстріли вночі і під ранок).
Не припиняють окупанти й обстрілів Авдіївського коксохімічного заводу. Також обстріляли селище Нью-Йорк, а з п’ятої ранку активізували обстріли Світлодарської громади. На данний час постраждалих цивільних немає. Деталі щодо руйнувань уточнюються.
📍Херсонщина
Ситуація в області залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства. Стабільно критична ситуація у окупованих селах.
📍Миколаївщина
Після 16 години 5 травня був приліт у Очакові на об'єкти інфраструктури. За попередніми данними пострадалих немає. Ніч минула відносно спокійно.
Зведення Генштабу:
📍На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. У підрозділах збройних сил Білорусі перевіряють бойову готовність сил реагування.
📍На Сіверському напрямку немає ознак формування противником наступального угруповання. В прикордонних районах України на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей на позиціях та опорних пунктах утримується незначна кількість особового складу, озброєння та військової техніки
📍На Слобожанському напрямку противник активних дій не проводив. Продовжує обстріли з реактивної та ствольної артилерії житлових кварталів та передмістя Харкова.
Ворог продовжує здійснювати нарощування системи протиповітряної оборони, матеріально-технічного забезпечення та вогневого ураження. Проводить перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів.
На базі Куп’янської міської лікарні в облаштованому окупантами шпиталі перебуває до 300 поранених.
Для уточнення позицій наших військ та напрямків подальшого просування росіяни здійснюють повітряну розвідку.
📍На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує вести активні бойові дії.
На Лиманському напрямку здійснює обстріли позицій наших військ. На Попаснянському напрямку основні зусилля зосередив на встановленні повного контролю над населеним пунктом Попасна та відновленні наступу на населені пункти Лиман та Сіверськ.
В місті Маріуполі Росія продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі "Азовсталі". В окремих районах, за підтримки авіації, поновивила штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.
📍На Сєверодонецькому, Авдієвському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не вів. Здійснює вогневий вплив з метою сковування дій наших військ та знищення артилерійських підрозділів.
📍На Південнобузькому напрямку РФ активних бойових дій не проводила, утримувала зайняті рубежі, посилювала системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Обстрілювала позиції наших військ. На півночі Херсонщини і Миколаївщини ворог обстрілює населені пункти, які залишив.
Відмічено ведення противником повітряної розвідки в районах населених пунктів Олександрівка, Сергіївка, Володимирівка.
Життя і розвиток України триває навіть в умовах війни 🇺🇦
Доброго ранку 😊 Що відбувається на економічному фронті:
- 5 травня Британія поширила санкції на компанію Evraz, у якій Роман Абрамович, посередник у перемовинах між Росією та Україною, є найбільшим акціонером.
Водночас японці поки що утримуватимуться від запровадження нафтового ембарго проти Росії. Через це у Японії вважають, що їм буде складно негайно наслідувати Євросоюз.
- Критики нафтового ембарго, навіть поступового, запевняють, що його реалізація може стати справжньою катастрофою для економіки Європи та кожного окремого європейця. Однак такі заяви, вочевидь, є дещо перебільшеними.
- Економіка самої Росії, хоч і постраждає від нафтового ембарго, проте не зазнає остаточного колапсу від його запровадження.
- Іноземні компанії, які раніше призупинили діяльність, продовжують активно продавати свій бізнес в Росії.
Одразу дві компанії повідомили про продаж своїх активів та виробничих потужностей в РФ: фінський виробник кави Paulig та виробник паперу та паперових виробів Mondi.
Деякі компанії все ж забирають своїх співробітників, як це зробила Shell – станом на сьогодні менеджерів та техперсоналу енергетичного гіганта не лишилося навіть на російському нафтогазовому проекті "Сахалін-2".