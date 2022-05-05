Війна. 71 день. ОНЛАЙН

09:44

Ситуація в регіонах на ранок 71 дня війни:

Внаслідок ракетних ударів ввечері 4 травня наразі відома така інформація:

🟥 Київщина: ввечері ППО збили ракету над Броварським районом, жертв не було

🟥 Дніпропетровщина: увечері було дві ракетні атаки – одну ракету збили, інша втрапила по залізничній інфраструктурі. Є руйнування, постраждалих немає.

🟥 Кіровоградщина: після 10 вечора був приліт ракети на об’єкти інфраструктури, попередньо – без жертв

🟥 Черкащина: близько 10 спрацювала ППО під Черкасами – збито дві ракети, потерпілих немає

🟥 Харківщина: вночі було кілька обстрілів окраїн міста, постраждалих немає. У Лозівському районі, вдень, поранення від обстрілів отримав 11-річний хлопчик. На Балаклійщині одна людина загинула. Тривають бої в Ізюмі❗

🟥 Луганщина: сім потужних артилерійських обстрілів Сєвєродонецька, сім Попаснянської та Гірської громад, чотири – Лисичанська. Вночі постраждали Новодружеськ (загоряння 2 житлових будинків) та Лисичанськ (загоряння житлових будинків). 5 загиблих цивільних❗

🟥 Донеччина: ситуація важка, але контрольована ЗСУ. Окупанти нарощують інтенсивність і потужність обстрілів. Вчора під ракетними авіаційними ударами був центр Авдіївки – пошкоджено щонайменше 15 будинків❗, приміщення двох АЗС, є поранені.

О четвертій ранку ракетами обстріляли Краматорськ – пошкоджено 9 житлових будинків, ЗОШ № 2, на території заводу Енергомашспецсталь сталося розгерметизація газопроводу, постраждали інші будівлі. Під час обстрілу поранено 25 людей ❗, 5 з них направлені в лікарню.

Окупанти періодично обстрілюють Мар’їнку, а також Часів Яр Бахмутського району. Пошкоджено 17 житлових будинків❗, одна людина загинула

🟥 Херсонщина: ситуація в області залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства Стабільно критична ситуація

🟥 Миколаївщина: вчора ввечері із РСЗВ був обстріляний один із районів Миколаєва – пошкоджень зазнали житлові будинки, газові труби, обірвано контактну лінію "електротранс". Внаслідок обстрілу виникло 4 пожежі, попередньо, поранена одна людина

🟩 на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Полтавщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Сумській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині та Чернігівщині – ніч минула відносно спокійно.