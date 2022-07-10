Війна в Україні. День 137. ОНЛАЙН
Триває 137 день повномасштабної війни з Росією.
Минулої доби Росія наносила ракетні удари по житловому сектору Миколаєва, Харкова, Кривого Рогу, по громадах Запорізької області.
Українські військові просять цивільних евакуюватися з місць ймовірних бойових дій.
"Українська правда" стежить за найважливішими подіями повномасштабної війни в режимі реального часу.
Читайте хроніку попереднього воєнного дня
Ердоган у телефонній розмові з Зеленським заявив, що вирішення війни між Україною та Росією "в будь-якому випадку буде дипломатичним шляхом" і запевнив, що Анкара готова запропонувати будь-яку підтримку, зокрема сприяння та посередництво, у Стамбульському процесі.
На цьому завершуємо сьогоднішній онлайн.
На добраніч, українці! Мирної ночі нам.
Віцепрем'єрка Верещук закликала жителів окупованих регіонів на півдні терміново евакуюватися, щоб не наражатись на небезпеку та полегшити роботу українських військових.
Верещук попросила українців не зволікати з цим та виїжджати будь-якими доступними способами, зокрема й до окупованого Криму.
Правозахисник Максим Буткевич, який наразі служить в ЗСУ, потрапив у полон до росіян.
Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що найближчими роками низка регіонів Росії почнуть заявляти про свій суверенітет, і в результаті РФ розпадеться на кілька держав.
Лінію фронту в Україні видно навіть із космосу. Система Firms NASA, яка займається виявленням великих пожеж, зафіксувала найгарячіші точки.
Пожежі вздовж лінії фронту в Україні можна побачити на сайті Firms.
|Фото: Firms NASA
|Фото: Firms NASA
"Ракетний удар по місту Часів Яр на Донеччині. Кожен, хто віддає накази на такі удари, кожен, хто їх здійснює по звичайних містах, по житлових районах, убиває абсолютно свідомо. Після таких ударів вони не зможуть сказати, що чогось не знали або не розуміли". - Володимир Зеленський
Російські окупанти вдруге знищили пам‘ятник захиснику України, оперному співаку Герою України Василю Сліпаку неподалік Луганського Донецької області.
|скріншот з відео
Президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні, для цього Україна збирає мільйонні бойові сили.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю британській газеті The Times
Росіяни повідомляють, що двом бійцям "Азову" загрожує страта.
Згідно з повідомленнями бойовиків, стратити зібралися Миколу (позивний "Фрост", прізвище наразі невідоме) та Костянтина Нікітенко ("Фокс").
У неділю на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули щонайменше 2 мешканців і 5 дістали поранень.
Російські війська застрягли в районі Білогорівки Луганської області через знищені склади з боєприпасами, повідомив очільник обласної адміністрації Сергій Гайдай.
Російські окупанти у суботу ввечері завдали удару "Іскандерами" по цивільному гуртожитку в місті Часів Яр на Донеччині.
Росія, яка напала на Україну, звинувачує британського прем'єра Бориса Джонсона в ударах нібито по їхніх "мирних територіях" і погрожує йому судом.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при міністерстві культури та інформаційної політики підтвердив використання бойових гелікоптерів Мі-24, переданих Чехією.
Що відбувається на фронті? Вечірнє зведення Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському напрямку противник застосував ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Бачівськ, Волфине, Миропілля, Володимирівка, Олексіївка і Вовківка Сумської області та Сеньківка і Миколаївка Чернігівської області.
Окрім того, в районах Вовківки та Волфиного, ударів завдала ворожа штурмова та армійська авіація.
На Харківському напрямку противник застосовував танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Харкова та населених пунктів Харківської області на північ, схід та південь від цього міста.
Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова, Петрівки і Мосьпанового.
На Слов’янському напрямку Росія здійснювала вогневе ураження в районах населених пунктів Долина, Дібровне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Андріївка, Барвінкове, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Хрестище, Новопавлівка, Нікополь, Червоне та Сулигівка.
Застосувала авіацію для завдання удару неподалік Богородичного.
Завдяки вмілим діям українських воїнів окупанти провалили розвідку боєм в напрямку Мазанівки та з втратами відійшли.
На Бахмутському напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії районах населених пунктів Курдюмівка, Луганське, Берестове, Виїмка, Івано-Дар’ївка, Шуми та Переїзне.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обопільні обстріли із застосуванням мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії.
Росіяни завдали авіаударів неподалік Авдіївки та Володимирівки. Штурмовими діями намагались покращити тактичне положення в районі Новоселівки Друга, успіху не мали, відійшли.
На Південнобузькому напрямку ворог наявними засобами вогневого ураження намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.
У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує в морі два носії високоточної зброї.
В "Енергоатомі" кажуть, що росіяни змусили пропустили пропагандиста до приміщень Запорізької АЕС з обмеженим доступом заради "інтерв’ю".
"Саме так окупанти створюють для російської аудиторії пропагандистський міф про один з головних здобутків Росії у цій війні – успішну роботу вкраденої ЗАЕС для потреб країни-агресора."
20-річна дівчина, яку 9 липня вбила російська ракета в Кривому Розі – це чемпіонка України зі спортивних танців Дар’я Курдель.
Дівчина загинула від осколкових поранень. У момент обстрілу вона разом з батьком тренувалася на спортивному майданчику.
Обох госпіталізували, але дівчину врятувати не вдалося. Батько Дар'ї наразі в лікарні.
У тимчасово окупованому Херсоні у неділю пролунало декілька вибухів. Можливо, українські ракети влучили у військову частину окупантів.
Вдень 10 липня російська армія накрила реактивною системою залпового вогню Дніпропетровщину. Під удар потрапив Синельниківський район.
Зайнялась пожежа. Попередньо, без постраждалих. Масштаби руйнувань з’ясовуються.
Рятувальники просять жителів не ходити по селу – там можуть залишитися небезпечні касетні елементи.
Пише The New York Times:
Президент США Джо Байден під час візиту на Близький Схід спробує знайти там радянську зброю для України.
У Празі покажуть техніку російських окупантів, знешкоджену в боях в Україні
Виставка відкриється у понеділок 11 липня і триватиме до 24 липня на Летенській рівнині в районі Прага 7, вхід вільний.
На експозиції будуть представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс "Бук". Відвідувачі також зможуть на власні очі побачити декілька з 3000 тисяч ракет, випущених російськими загарбниками.
Ще одна грошова підтримка для України.
1,7 мільярдів доларів гранту дасть Цільовий фонд одного донора, створений МБРР, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID.
Кошти спрямують на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.
Для чого росіяни змушують українців на окупованих територіях брати паспорти РФ?
Пояснює "Центр національного спротиву", створений Силами спеціальних операцій ЗСУ ⬇
- Пропаганда. Так кремлівська пропаганда зможе й далі просувати наратив про те, те що в регіоні проживають росіяни. Відповідно можна розповідати, що на цей прошарок накладається легенда про їх утиски.
- Легалізація окупації. Паспорти дають росіянам дані, які потім використовують для організації псевдореферендуму. Цей "референдум" не визнає жодна цивілізована країна світу, як не визнали референдуми на сході України чи в Криму. Проте для самих росіян на внутрішню пропаганду це діє.
- Жива сила. Російський паспорт у випадку чоловіків є підставою для мобілізації, яку росіяни активно проводять на окупованих територіях. Росіяни майже виснажили всі ресурси в т.зв. "ДНР" та "ЛНР", тому вже проводять підготовку для мобілізації на півдні України.
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок:
"Як міністр закордонних справ ви не можете просто сказати, що у вас у голові. Найважче, коли серце хоче не так, як говорить голова. Наприклад, я хотіла би пообіцяти, що ми гарантуємо гуманітарні коридори із районів, за які йдуть бої в Україні.
Але ми не можемо собі цього дозволити. Така обіцянка має бути забезпечена військовими засобами. Тому мені довелося чітко сказати: безпольотних зон не буде."
Росія обмежила доступ до сайту щоденної німецької газети Die Welt. Це зробили на вимогу Генпрокуратури РФ.
Die Welt була заснована у 1946 році. Тираж складає понад 250 тисяч екземплярів.
📍Донецька область, Часів Яр. Наразі вдомо про 15 загиблих і 5 постраждалих від ракетного удару росіян. Пошукові роботи тривають.
За даними української влади Маріуполя, російські війська виводять техніку з міста в бік лінії фронту.
У Польщі зібрали вже 9 млн злотих, тобто приблизно 56,5 млн грн, на Bayraktar для України.
Загалом потрібно 22,5 млн злотих. Їх планують зібрати за 30 днів.
Уже щонайменше 995 дітей постраждали в Україні через російську війну. Загиблих – 347, поранених – 648 дітей.
Розвідка Британії:
Контроль над трасою E40, що з'єднує Донецьк та Харків, ймовірно, стане важливою ціллю для Росії, яка намагається просунутись у Донецькій області.
Ситуація в регіонах
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська області, Кіровоградщина, Черкащина, Хмельниччина, Одещина, Полтавщина, Житомирщина та Київщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Чернігівщина
Вночі – мінометний обстріл в районі села Миколаївка (Семенівська громада), загиблих немає.
📍Запоріжжя
Без ексцесів. Вночі було чутно роботу нашої артилерії на підступах до обласного центру.
📍Сумщина
Вночі ворог обстрілював громади на півночі області з мінометів та ствольної артилерії. Попередньо − втрат немає. Минулої доби росіяни протягом дня обстрілювали три громади області: Шалигінську, Хотінську, Есманьську.
📍Дніпропетровщина
Ворог знову обстріляв Криворізький район, територію Зеленодольськоі громади. Населені пункти не зачепило. Люди, на щастя, не постраждали.
📍Харківщина
Вночі у місті Харків – кілька влучань по Слобідськомута Основ’янському районах, пошкоджені житлові будинки та освітній заклад, за попередніми даними госпіталізовано дві людини.
По області протягом доби окупанти завдавали ударів по Чугуївському, Харківському, Богодухівському районах. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, відкриті території.
Протягом доби одна людина загинула, одна – поранена, одну особу госпіталізовано.
📍Луганщина
Намагання ворога просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ поки що невдалі. Росіяни стягують війська поблизу Білогорівки, обстрілюють навколишні населені пункти, завдають авіаційних ударів. Упродовж останньої ночі здійснено сім артилерійських обстрілів і чотири ракетних удари.
📍Донеччина
За минулу добу – 5 ракетних ударів по Костянтинівці (один загиблий, 18 поранених), один удар по нещодавно звільненій від росіян Павлівці у Вугледарській громаді.
В Авдіївці – більше 10 обстрілів з РСЗВ і ствольної артилерії, всі – по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. В Мар'їнці і Красногорівці – обстріли з РСЗВ.
В Очеретинській громаді зі "Смерчів" обстріляний дачний кооператив у Новоселівці Першій. У Світлодарській громаді чотири людини зазнали поранень у Зайцевому.
Один загиблий і один поранений у Переїзному Званівської громади.
Пізно ввечорі – три ракетні удари по Часовому Яру, на даний час відомо про 6 загиблих і 5 поранених цивільних. Під завалами – щонайменше три десятки людей. Рятувальна операція триває.
В області відсутнє газопостачання та частково вода і електрика. Населенню рекомендовано евакуюватися.
📍Миколаївщина
Обстріли сіл Березнегуватськоі громади по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Учора вдень – обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважно по городам домогосподарств. Постраждало три людини.
📍Херсонщина
Числені вибухи та пожежі спостерігалися в районах Херсонщини, в тому числі знову – Чорнобаївка. На великих територіях області горять поля і ліса. Критична ситуація у громадах Бериславського району, зокрема у селах Калинівської ТГ, Великоолександрівської, Високопілля та Нової Воронцовки.
Напружена ситуація з медикаментами, дефіцит кадрів у лікарнях та освітніх закладах. Через залякування та тиск тисячі профільних спеціалістів вимушені тікати.
Обласна влада радить жителям евакуюватися.
Втрати росіян станом на 10 липня:
- особового складу – близько 37300 (+100) осіб
- танків ‒ 1641 (+3) одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 3823 (+8)
- артилерійських систем – 834 (+2)
- реактивних систем залпового вогню – 247 (+0)
- засобів протиповітряної оборони – 108 (+0)
- літаків – 217 (+0)
- гелікоптерів – 188 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+2)
- крилаті ракети – 155 (+0)
- кораблів/катерів – 15 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2694 (+7)
- спеціальної техніки – 66 (+0)
Вночі окупанти обстріляли Харків, Слобідський та Основ‘янський райони міста.
Перша ракета влучила на територію навчального закладу, зруйнувавши його.
Інша ракета поцілила у приватний будинок. Отримав поранення 62-річний мешканець. Крім того, частково пошкоджено територію дитячого санаторію, розташованого поруч.
Новини з найгарячиших ділянок фронту на Луганщині.
Росіяни стягують війська поблизу Білогорівки, обстрілюють навколишні населені пункти. Але просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ їм не вдається.
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках без змін.
На Сіверському напрямку противник здійснив обстріли поблизу Бачівська, Миропілля, Володимирівки, Вовківки і Волфиного. Неподалік двох останніх завдав ще й авіаударів. Вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА
На Харківському напрямку основні зусилля Росія зосереджує на недопущенні просування наших військ.
Обстріляла з артилерії різних калібрів райони населених пунктів Харків, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине, Іванівка, Дементіївка, Соснівка, Рубіжне та Слатине. Авіаудар зафіксовано поблизу Верхнього Салтова.
З території Бєлгородської області окупантами завдано ракетного удару по місту Харкову крилатою ракетою типу "Іскандер".
На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження позицій наших військ, провів розвідку боєм штурмовою групою в районі населеного пункту Долина, успіху не мав, відійшов.
Противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, Андріївки, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Краснопілля та Нової Дмитрівки.
На Краматорському напрямку активних дій росіяни не проводили. Переміщували окремі підрозділи в район Білогорівки. Обстрілювали з мінометів, ствольної артилерії та танків райони населених пунктів Сіверськ, Переїзне, Григорівка, Верхньокам’янське та Білогорівка. Завдали авіаударів неподалік Слов’янська, Сіверська і Серебрянки.
На Бахмутському напрямку активних дій окупанти не проводили. Ворожі обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Вершина, Зайцеве, Покровське, Веселе, Івано-Дар’ївка та Вуглегірської ТЕС. Авіаційних ударів завдано неподалік Берестового та Спірного.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, щоб скувати українських захисників, Росіяи обстріляла з артилерії райони населених пунктів Опитне, Авдіївка, Мар’їнка, Павлівка, Вугледар, Золота Нива, Комар, Гуляйполе, Оріхів, Малі Щербаки та Полтавка. Завдала авіаційних ударів в районах Кам’янки, Малих Щербаків та Новоандріївки.
На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні наступу Сил оборони України. Обстріляв із ствольної артилерії райони Лозового, Посад Покровського, Українки, Партизанського, Любомирівки, Кобзарців та Широкого.
У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує до трьох носіїв високоточної зброї.
📍Донеччина, Часів Яр. Більше 3 десятків людей можуть бути під завалами 5-поверхівки після обстрілу окупанти 9 липня.
Важливі новини ночі
- Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг на 10 липня – з Покровська до Львова. Потяг 234/233 відправиться о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.
- Канада погодилася передати Німеччині турбіну, яка необхідна для відновлення повноцінної роботи російського газогону "Північний потік".
- Сотні активістів у Нью-Йорку вийшли на акцію проти війни в Україні – "Війна не закінчилася".
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російська влада хоче анексувати, крім Донбасу і півдня України, Харківську область. На мапах ISW показує бойові дії на території України.