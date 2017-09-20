Хроніка 20 вересня. Цушко спиняє громадянські війни, а активісти починають блокаду Криму

Найцікавіше: 2005. Комісія у справі Гонгадзе звинуватила Кучму 2007. Василь Цушко двічі зупиняв початок громадянської війни 2014. Підписано Мінський меморандум 2015. Почалася торговельна блокада Криму

2001, четвер

– Україна знову отримуватиме кредити. Рада директорів МВФ вирішила поновити фінансування Києва.

2002, п’ятниця

– Держдепартамент США завершив розслідування про постачання Україною військової техніки до Іраку, що було заборонено санкціями. За даними джерела УП, про виявлені порушення повідомили керівництво України.

2004, понеділок

– Юлія Тимошенко заявила про підготовку проти себе терористичного акту, мета якого змусити її вирушити на допит в Росію для подальшої ізоляції. Куратором підготовки теракту Тимошенко назвала першого заступника глави СБУ Володимира Сацюка.

"Якщо дійде до крайніх заходів, і вони будуть штурмувати квартиру або створювати засідки на вулицях, я на законних підставах володію мисливською зброєю, і зайців, які будуть мене оточувати, розстрілюватиму", – пригрозила лідерка "Батьківщини".

– У розпал виборчих перегонів-2004 "Інтер" почав транслювати антирекламу Віктора Ющенка, на якій він в образі ковбоя скаче мапою України. Карту в ролику було поділено на три частини, – за "сортами" жителів країни.

2005, вівторок

– Спроба Віктора Ющенка висунути кандидатуру Юрія Єханурова на посаду прем’єра виявилася невдалою. У парламенті не вистачило трьох голосів.

– Парламентська комісія у справі про викрадення і вбивство Георгія Гонгадзе виступила зі звітом.

Колишнього голову Адміністрації президента Володимира Литвина й екс-голову СБУ Леоніда Деркача було названо підбурювачами до вчинення злочину проти Гонгадзе. Другий президент Леонід Кучма, за висновками комісії, був організатором викрадення журналіста, а виконувачем наказів президента – покійний глава МВС Юрій Кравченко.

– Генпрокурор Святослав Піскун заявив, що ГПУ перевірила заяви екс-держсекретаря Олександра Зінченка і не знайшла доказів корупції в діях Олександра Третьякова, Петра Порошенка та Миколи Мартиненка.

А читачі "Української правди" назвали екс-секретаря РНБО Петра Порошенка найбільш корумпованим політиком в Україні. За оцінками тих, хто проголосував на сайті, Порошенко випередив навіть Леоніда Кучму.

– Екс-прем’єр Юлія Тимошенко в інтерв'ю "Українській правді" відповіла на запитання про свою акторську майстерність:

– Я хочу сказати, що я з дитинства знала, що буду керівником країни. І я тут навіть не жартую...

– Коли ви це вперше зрозуміли?

– Коли помер Брежнєв! (Сміється)

У день смерті Брежнєва Юлії Тимошенко ще не виповнилося 22 роки.

2006, середа

– Вранці на шахті імені Засядька стався раптовий викид вугілля і газу. У результаті аварії 13 гірників загинули, 62 – госпіталізовано. Це була четверта аварія з людськими жертвами на шахті імені Засядька, починаючи з 1999 року.

– Члени комісії з розслідування звинувачень у підкупі депутатів розповіли про комічну ситуацію за участі депутата від фракції БЮТ Олега Ляшка.

Нардеп прийшов на засідання комісії, щоб передати запаковану в конверт аудіокасету для диктофона, яка начебто є доказом підкупу соціалістів регіоналами. На прохання увімкнути касету Ляшко відповів, що не вміє користуватися диктофоном. Коли члени комісії самі спробували це зробити, то з'ясувалося, що плівка в касеті порвана.

– Уряд Януковича зібрався візувати деякі президентські укази Віктора Ющенка. За словами віце-прем'єра Дмитра Табачника, низка актів президента буде недійсною без підписів прем’єра та профільного міністра.

2007, четвер

– "Я двічі зупиняв початок громадянської війни в країні", – заявив міністр внутрішніх справ Василь Цушко. На його думку, у ситуації двовладдя у країні хтось називає його героєм, а хтось – ворогом.

2009, неділя

– Російський президент Дмитро Медведєв зробив низку резонансних заяв щодо України. Він сподівається, що НАТО замислиться про доцільність членства України в Альянсі. І йому не подобається, "що в Україні відбувається героїзація, як прийнято говорити, нацистських злочинців".

2010, понеділок

– Фракція "БЮТ-Батьківщина" виключила зі свого складу понад два десятки депутатів. Більшість із них раніше стали "тушками" в парламентській коаліції.

А от у "Фронті змін" сподіваються на моральність політиків. З кандидатами в депутати до місцевих рад від ФЗ в Івано-Франківській та Чернівецькій областях партія підписала угоду про "політичну відповідальність". Згідно з документом, кандидати обіцяють скласти повноваження, якщо вийдуть з фракції "Фронту змін".

2011, вівторок

– Будівлю Верховної Ради штурмували розлючені воїни-афганці і чорнобильці.

Вони протестували проти скасування пільг 16-м категоріям українців, а згодом вирішили атакувати парламент. "Беркут" використав проти активістів сльозогінний газ.

Глава Спілки ветеранів Афганістану України Сергій Червонописький не виключив, що штурмувати Раду могли провокатори.

До мітингувальників вийшов віце-прем'єр Сергій Тігіпко, відставки якого вимагали активісти, та запевнив, що без їх представників ніякого рішення щодо зміни пільг не буде.

"Це слово прем'єр-міністра і слово глави Верховної Ради", – додав Тігіпко.

– Оболонський райсуд Києва засудив до 10 років позбавлення волі екс-голову Львівського апеляційного адмінсуду Ігоря Зварича, відомого як суддя-колядник.

Кримінальну справу проти Зварича, якого звинувачують в отриманні хабаря в особливо великих розмірах, відкрили ще в грудні 2008 року.

– Парламент скасував перехід України на зимовий час.

Це викличе низку протестів, і вже у жовтні Верховна Рада скасує свою постанову.

– У новому підручнику з історії України для 11 класу з'явилася біографія Віктора Януковича. А от Помаранчевій революції в ньому присвячено два абзаци, тоді як у попередньому – був цілий розділ. Переписати підручник з історії вимагав міністр освіти Дмитро Табачник.

2012, четвер

– "Українська біржа" на годину зупинила торги на знак протесту проти депозитарного закону. Згідно з цим законом, в Україні створять єдиний центральний депозитарій і єдиний розрахунковий центр, які спочатку контролюватиме держава.

– У Партії регіонів не змогли знайти в Україні щасливої родини. Як з'ясувалося, у своїх білбордах із зображенням щасливої сім’ї партія використали світлину не з українцями, бо в українських фотобанках не знайшли потрібного фото.

2013, п’ятниця

– Під час щорічної конференції "Ялтинська європейська стратегія" у Криму президент Віктор Янукович заявив, що Україна розташована між двома великими монстрами – ЄС і Росією.

Також Янукович сказав, що поки не ухвалив рішення щодо долі екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Йому зауважили, що юридичних перешкод для помилування Тимошенко немає.

"Я хочу сказати, що у мене бажання не менше, ніж у вас", – запевнив Янукович.

А екс-держсекретар США Гілларі Клінтон на заході з нагоди YES привітала євроінтеграційні наміри України.

Вона також зазначила, що українську продукцію, включно з "чудовим шоколадом", може бути експортовано до будь-яких країн світу. На це Петро Порошенко помахав їй зі свого місця.

2014, субота

– Учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі підписали Мінський меморандум. Вони домовились про припинення вогню, зупинку на поточній лінії зіткнення і встановлення 30-кілометрової зони безпеки в Україні.

Меморандум мало бути виконано того ж дня. Проте бойовики продовжили обстріл блокпостів та опорних пунктів українських військових. У НАТО заявили, що російські війська залишаються на території України, а режим припинення вогню не діє.

Тим часом за минулу добу в зоні проведення АТО один український військовослужбовець загинув і ще 7 отримали поранення.

2015, неділя

– Почалася Громадянська блокада Криму, яку лідери Меджлісу кримських татар анонсували ще на початку вересня. Активісти перекрили всі три дороги, що ведуть до анексованого Криму.

Участь в акції взяли не тільки кримські татари, але й представники "Правого сектору", "Автомайдану" та інших організацій.

"Ми пропонуємо нашим бізнесменам – якщо це можна назвати пропозицією – не годувати бандитів у Криму за "сірими схемами", – заявив глава Меджлісу Рефат Чубаров.

Серед вимог блокувальників до російської влади – визволення українських політв’язнів та припинення переслідування українців та кримських татар у Криму.

Біля адміністративного кордону почали накопичуватися черги з фур. Водії ще не вірять, що блокада – надовго.

– Жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений за минулу добу в зоні проведення АТО.

2016, вівторок

– Український парламент не визнає легітимності виборів у Державну Думу Росії в анексованому Криму та весь склад Держдуми РФ VII скликання. За відповідну постанову проголосували 264 нардепа, проте 56 членів "демократичних фракцій" її не підтримали. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження через вибори в Держдуму.

– Запорізька обласна рада визнала Росію державою-агресором, а "ДНР" та "ЛНР" – терористичними організаціями. Проте заборону гастролей артистам, які відкрито підтримують агресію РФ, депутати ухвалити не змогли.

– Нардеп Мустафа Найєм упевнений, що за ним та його колегою Сергієм Лещенком ведеться стеження. Найєм заявив, що має фото-докази стеження за собою протягом трьох останніх місяців. На його думку, розгорнута проти нього компанія має корені в кабінеті Петра Порошенка.

Раніше про стеження за борцями з корупцією говорив і нардеп Лещенко.

Рустем Халілов, для УП