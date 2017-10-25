Хроніка 25 жовтня. Бої за Земельний кодекс та золотий трон для Фірташа

Найцікавіше: 2001. З погромом і безладом парламент ухвалив Земельний кодекс 2012. За відмову голосувати за Партію регіонів почали штрафувати 2013. Компанія Фірташа відсудила в "Нафтогазу" ще два мільярди

2001, четвер

– Верховна Рада ухвалила Земельний кодекс України. Голосування не було легким. Парламентська більшість вирішила, що схвалюватимуть кодекс іменними бюлетенями.

Комуністи намагалися завадити голосуванню і заблокували трибуну. Коли ж нардепи почали роботу в залі нарад, 15 депутатів від КПУ увірвалися туди, розбили урну для голосування, зірвали печаті і знищили бюлетені. Проте рахункова комісія заявила, що все підрахувала, й оголосила, що Кодекс ухвалено.

2002, п’ятниця

– Анатолій Кінах, Олег Дубина, Микола Азаров і Віктор Янукович – такі кандидатури фракції більшості пропонують на посаду прем’єр-міністра. Головним кандидатом дехто вважає Кінаха, на боці якого "Трудова Україна" – ПППУ, а також СДПУ(о). Цікаво, що Азарова пропонує фракція "Європейський вибір".

Але прем’єром стане Янукович.

2003, субота

– Виявляється, що Росія вже шість років знає про приналежність острова Тузла до України. Відповідні документи радянських часів передано російській стороні на переговорах про встановлення морського кордону.

І хоча в самій РФ топ-тема – арешт глави нафтової компанії "ЮКОС" Михайла Ходорковського, питання Тузли не зникає з порядку денного.

Кубанські козаки разом з молоддю проводять на Таманському півострові акцію на підтримку дій російської влади, спрямованих на врегулювання Керченського питання.

2004, понеділок

– Українська інтелігенція у відкритому зверненні заявила, що рішуче не приймає кандидата у президенти Віктора Януковича – "який обіцяє "спадковість курсу", а отже – подальший розквіт безкарного чиновницького свавілля, духовний та моральний занепад нації".

Україні загрожує перетворення на одну з жалюгідних диктатур третього світу, впевнені підписанти.

– Журналісти "5 каналу" оголосили голодування. Вони вимагають від влади зняти арешт з рахунків каналу і визнати його переможцем конкурсу на мовлення на 48-дециметровому каналі в Києві.

2005, вівторок

– "Криворіжсталь" успішно продали, і тепер влада розмірковує, куди витратити ці гроші.

На думку екс-секретаря РНБО Петра Порошенка, вони мають піти на інвестиційні проекти. Міністр фінансів Віктор Пинзеник хоче достроково погасити державний борг. За словами президента Віктора Ющенка, кошти від приватизації підуть на загальнодержавні програми розвитку, які забезпечать якісні перетворення в економіці та соціальній сфері.

2006, середа

– Народний Рух України пішов в опозицію до уряду Віктора Януковича, але глава партії Борис Тарасюк залишатиметься на посаді міністра закордонних справ.

"Президент ухвалив рішення, що міністри, які перебувають в уряді за його конституційною квотою, продовжують роботу. І я сказав, що буду працювати, доки президент буде вважати це необхідним", – пояснив він.

Раніше про намір залишитися в уряді говорив глава МВС Юрій Луценко.

2007, четвер

– "Пам'ятнику Катерині II не має бути місця на землі незалежної України. Його встановлення – наруга над пам'яттю про замордованих козаків, закріпачених селян і огуджену церкву", – глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет коментує події в Одесі, де планують відкрити пам’ятник російській імператриці.

"Наша Україна" попереджає про ризик громадських протистоянь. А в МВС кажуть, що виведуть на охорону церемонії відкриття 150 міліціонерів.

2009, неділя

– Міжнародний валютний фонд вимагає ветувати закон про підвищення соціальних стандартів, який парламент ухвалив цього тижня. У МВФ підкреслюють, що він не збігається "з фінансовими цілями програми влади України".

Закон пропонує підвищити прожитковий мінімум від 701 гривні у листопаді 2009 року до 875 гривень – у грудні 2010-го. У Мінфіні заявили, що в держави таких коштів немає, тож доведеться скорочувати лікарів і закривати школи.

2010, понеділок

– Прем'єр Микола Азаров зізнався, що більше не вивчає українську мову з викладачем. Мовляв, той поставив йому вимову, і тепер Азаров удосконалює мову, працюючи з документами та спілкуючись на нарадах.

2011, вівторок

– "Всеукраїнський Банк Розвитку", який пов’язують із сином президента Віктора Януковича Олександром, вперше став переможцем державного тендеру. Його єдиним конкурентом був "Перший Український Міжнародний Банк" з групи Ріната Ахметова.

За рік УП писатиме про те, як президентська вертикаль під умовною назвою "Сім’я" перетворилася на серйозну загрозу для олігархів.

– Українська православна церква Московського патріархату ініціює запровадження у школі православної освіти. Про це заявив голова синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП Георгій Коваленко.

Для такої практики потрібно змінювати не лише закони України, але й Конституцію.

2012, четвер

– Італія не віддасть Україні екс-губернатора Харківської ОДА Арсена Авакова. Таке рішення ухвалив Римський апеляційний суд. У січні 2012 Авакова оголосили в розшук за підозрою у відчуженні землі. У березні його затримали в Італії. Проте захист Авакова довів, що його переслідують з політичних мотивів, і українця звільнили з-під варти.

– На 510 гривень суд оштрафував пенсіонерку у Миколаївській області за те, що вона на зустрічі з опозиційними депутатами заявила, що не голосуватиме за Партію регіонів на парламентських виборах.

2013, п’ятниця

– УП пише про те, як компанія Дмитра Фірташа у дуже сумнівний спосіб відсудила в "Нафтогазу" газу майже на 2 мільярда доларів.

Журналістка Тетяна Чорновол підрахувала, що на ці гроші можна було придбати 47 тонн золота. Цього було б достатньо на золотий трон, пам’ятник з цільного золота, гробницю, помпезнішу за Тутанхамонову, та ще б 38 тонн залишилося.

2014, субота

– Уже в понеділок, 27 жовтня, президент Петро Порошенко обіцяє винести на розгляд питання щодо скасування депутатської недоторканості.

– 38 населених пунктів на Донеччині повністю знеструмлено внаслідок дій терористів. Дедалі більше людей реєструються як переміщені з зони АТО.

2015, неділя

– У країні тривають місцеві вибори. Проте на Донеччині проблеми.

205 дільничних виборчих комісій не розпочали свою роботу в Маріуполі, 30 – у Красноармійську.

Президент Порошенко вимагає від парламенту негайної реакції й ухвалення законів, які дозволять провести вибори на цих округах.

2016, вівторок

– "Наші гроші" пишуть про те, що нардеп від БПП Гліб Загорій викупив 8 приміщень у Світлани Риженко, колишньої бізнес-партнерки родини генпрокурора Юрія Луценка.

Напередодні нардеп Сергій Лещенко заявив, що в Луценка є дорога нерухомість у Києві, оформлена на бухгалтерку його дружини. Той назвав ці заяви фантазією і зізнався: добробут його сім’ї зараз забезпечує старший син.

– "Я хочу підкреслити, що останні два роки я фінансував тільки Петра Порошенка – українського президента".

Депутат-утікач Олександр Онищенко відповідає на обвинувачення у фінансуванні сепаратизму. Раніше СБУ допитала адвоката Онищенка в рамках розслідування справи про фінансування тероризму.

Рустем Халілов, для УП