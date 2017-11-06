Головні новини дня – за 60 секунд

Новий офшорний скандал, в який знову потрапив Порошенко, перегляд справи Колмогорова, робоча віза в Німеччину для Онищенко - новини, які обговорювали 6 листопада.

Про "Paradise Papers". У неділю ввечорі були обнародовані документи "Paradise Papers", що показують приховані фінансові операції королеви Британії Єлизавети ІІ, великих компаній та членів кабінету Дональда Трампа та президента України Петра Порошенка.

Представник Порошенка у Верховній Раді Ірина Луценко назвала "безпідставними домислами" матеріали журналістського розслідування, де голова держави звинувачується в мінімізації податків.

Щонайменше 13 людей із найближчого оточення Трампа фігурують у списках "Paradise Papers".

Документи "Paradise Papers" показують, що найбагатші люди планети заховали в офшорах майже 8 трильйонів євро.

Про Колмогорова. Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого до 13 років ув'язнення за вбивство людини на посту у 2014 році.

Про ДТП у Харкові. Правоохоронці повідомили про підозру водієві позашляховика Volkswagen Touareg Геннадію Дронову, який є одним з учасників дорожньо-транспортної пригоди в Харкові, що призвело до загибелі 6 і госпіталізацію 5 пішоходів.

Про Онищенка. Народний депутат України Олександр Онищенко планує отримати в Німеччині робочу візу.

Про Хомутинніка. Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо можливого ухилення від сплати податків депутатом Верховної Ради від групи "Партія "Відродження" Віталієм Хомутинніком.

Про УЗ. Російський Сбербанк намагався через суд стягнути з "Укрзалізниці" 1,5 мільярди гривень, але не зміг.

Про фігурантів захоплення Харківської ОДА. Київський районний суд Харкова визнав винним Сергія Юдаєва в масових заворушеннях під час захоплення Харківської обласної державної адміністрації та хуліганстві в редакції новин "АТН" в квітні 2014 року, засудив його до восьми років позбавлення волі і звільнив за амністією. Також Сергій Гапонов, Олег Крутов і Денис Левченко, обвинувачені в масових заворушеннях під час захоплення ХОДА в рамках цього ж виробництва, засуджені до п'яти років в'язниці і звільнені від покарання з випробувальним терміном три роки.