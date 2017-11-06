Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости дня – за 60 секунд

Понедельник, 6 ноября 2017, 20:30

Новый офшорный скандал, в который снова попал Порошенко, пересмотр дела Колмогорова, рабочая виза в Германию для Онищенко – новости, которые обсуждали 6 ноября.

О "Paradise Papers". В воскресенье вечером были обнародованы документы "Paradise Papers", которые показывают скрытые финансовые операции королевы Великобритании Елизаветы II, крупных компаний и членов кабинета Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко.

Представитель Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко назвала "безосновательными домыслами" материалы журналистского расследования, где глава государства обвиняется в минимизации налогов.

По меньшей мере 13 человек из ближайшего окружения Трампа фигурируют в списках "Paradise Papers".

Документы "Paradise Papers" показывают, что самые богатые люди планеты спрятали в оффшорах почти 8 триллионов евро.

О Колмогорове. Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправил на пересмотр дело пограничника Сергея Колмогорова, приговоренного к 13 годам заключения за убийство человека на посту в 2014 году.

О ДТП в Харькове. Правоохранители сообщили о подозрении водителю внедорожника Volkswagen Touareg Геннадию Дронову, который является одним из участников дорожно-транспортного происшествия в Харькове, что привело к гибели 6 и госпитализацию 5 пешеходов.

Об Онищенко. Народный депутат Украины Александр Онищенко планирует получить в Германии рабочую визу.

О Хомутыннике. Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о возможном уклонении от оплаты налогов депутатом Верховной Рады от группы "Партия "Видродження" Виталием Хомутынником.

Об УЗ. Российский Сбербанк пытался через суд взыскать с "Укрзализныци" 1,5 миллиарда гривен, но не смог.

О фигурантах захвата Харьковской ОГА в 2014. Киевский районный суд Харькова признал виновным Сергея Юдаева в массовых беспорядках во время захвата Харьковской областной государственной администрации и хулиганстве в редакции новостей "АТН" в апреле 2014 года, приговорил его к восьми годам лишения свободы и освободил по амнистии. Также Сергей Гапонов, Олег Крутов и Денис Левченко, обвиняемые в массовых беспорядках во время захвата ХОГА в рамках этого же производства, приговорены к пяти годам тюрьмы и освобождены от наказания с испытательным сроком три года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: оффшорыХарьковОнищенкоХомутынник
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
оффшоры
Латвия внесла Россию в список офшоров
Российский бизнесмен вывел из Украины более 250 млн грн по хитрой схеме – Нацполиция
Один из руководителей "Квартала" говорит, что об оффшорах не знал, а деньги были
Последние новости
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
Все новости...
Реклама: