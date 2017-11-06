Главные новости дня – за 60 секунд

Новый офшорный скандал, в который снова попал Порошенко, пересмотр дела Колмогорова, рабочая виза в Германию для Онищенко – новости, которые обсуждали 6 ноября.

О "Paradise Papers". В воскресенье вечером были обнародованы документы "Paradise Papers", которые показывают скрытые финансовые операции королевы Великобритании Елизаветы II, крупных компаний и членов кабинета Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко.

Представитель Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко назвала "безосновательными домыслами" материалы журналистского расследования, где глава государства обвиняется в минимизации налогов.

По меньшей мере 13 человек из ближайшего окружения Трампа фигурируют в списках "Paradise Papers".

Документы "Paradise Papers" показывают, что самые богатые люди планеты спрятали в оффшорах почти 8 триллионов евро.

О Колмогорове. Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправил на пересмотр дело пограничника Сергея Колмогорова, приговоренного к 13 годам заключения за убийство человека на посту в 2014 году.

О ДТП в Харькове. Правоохранители сообщили о подозрении водителю внедорожника Volkswagen Touareg Геннадию Дронову, который является одним из участников дорожно-транспортного происшествия в Харькове, что привело к гибели 6 и госпитализацию 5 пешеходов.

Об Онищенко. Народный депутат Украины Александр Онищенко планирует получить в Германии рабочую визу.

О Хомутыннике. Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о возможном уклонении от оплаты налогов депутатом Верховной Рады от группы "Партия "Видродження" Виталием Хомутынником.

Об УЗ. Российский Сбербанк пытался через суд взыскать с "Укрзализныци" 1,5 миллиарда гривен, но не смог.

О фигурантах захвата Харьковской ОГА в 2014. Киевский районный суд Харькова признал виновным Сергея Юдаева в массовых беспорядках во время захвата Харьковской областной государственной администрации и хулиганстве в редакции новостей "АТН" в апреле 2014 года, приговорил его к восьми годам лишения свободы и освободил по амнистии. Также Сергей Гапонов, Олег Крутов и Денис Левченко, обвиняемые в массовых беспорядках во время захвата ХОГА в рамках этого же производства, приговорены к пяти годам тюрьмы и освобождены от наказания с испытательным сроком три года.