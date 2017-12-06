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Головні новини дня – за 60 секунд

Середа, 6 грудня 2017, 19:29

Другий день епопеї з Саакашвілі, Соболєва зняли з посади голови антикорупційного комітету, Аваков зустрічався з Коломойським, Путін йде на другий термін - новини, які обговорювали 6 грудня.

Про Саакашвілі. близько 6 ранку в середу правоохоронці провели спробу штурму наметового містечка прихильників Саакашвілі в столичному Маріїнському парку.

Серед соратників Саакашвілі є постраждалі.

Тоді з'ясувалося, що екс-президент Грузії перебуває в готелі "Київ" "під охороною".

"Сьогодні поліція абсолютно законно прийшла, щоб його (Саакашвілі – ред.) затримати і доправити до слідчого, але він з групою бойовиків, які його оточили, захопили комітет Верховної Ради, що знаходиться на території готелю "Київ", виламали двері, викинули звідти працівника УДО, який охороняв державне приміщення, і там зволили відпочивати", - розповів Юрій Луценко.

Пізніше Саакашвілі провів прес-конференцію на площі Конституції перед Верховною Радою, де заявив, що не піде на допит, але готовий прийняти слідчих у наметовому містечку під парламентом.

Печерський суд ухвалив рішення арештувати соратника Міхеіла Саакашвілі Северіона Дангадзе на 60 діб без альтернативи внесення застави.

Про Соболєва. За зняття з посади голови парламентського комітету з питань протидії корупції Єгора Соболєва проголосувало 12 членів комітету.

Про Авакова. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у середині листопада зустрічався в Ліоні з олігархом Ігорем Коломойським. За словами одного зі співрозмовників, зустріч відбулася під час офіційного візиту міністра внутрішніх справ, де він зустрічався з керівництвом Інтерполу.

Про Путіна. Президент Росії Володимир Путін оголосив про участь на виборах президента.

Про гуманітарну допомогу для Донбасу. Всесвітня продовольча програма (ВПП), яка є підрозділом ООН, призупинить надання допомоги жителям сходу України через нестачу коштів.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліСоболєвПутінДонбас
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