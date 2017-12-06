Главные новости дня – за 60 секунд

Второй день эпопеи с Саакашвили, Соболева сняли с должности главы антикоррупционного комитета, Аваков встречался с Коломойским, Путин идет на второй срок – новости, которые обсуждали 6 декабря.

О Саакашвили. Около 6 утра в среду правоохранители провели попытку штурмапалаточного городка сторонников Саакашвили в столичном Мариинском парке.

Среди соратников Саакашвили есть пострадавшие.

Тогда выяснилось, что экс-президент Грузии находится в гостинице "Киев" "под охраной".

"Сегодня полиция абсолютно законно пришла, чтобы его (Саакашвили - ред.) задержать и доставить к следователю, но он с группой боевиков, которые его окружили, захватили комитет Верховной Рады, который находится на территории гостиницы "Киев", выломали двери, выбросили оттуда работника УГО, который охранял государственное помещение, и там изволили отдыхать", - рассказал Юрий Луценко.

Позже Саакашвили провел пресс-конференцию на площади Конституции перед Верховной Радой, где заявил, что не пойдет на допрос, но готов принять следователей в палаточном городке под парламентом.

Печерский суд принял решение арестовать соратника Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе на 60 суток без альтернативы внесения залога.

О Соболеве. За снятие с должности председателя парламентского комитета по вопросам противодействия коррупции Егора Соболева проголосовало 12 членов комитета.

Об Авакове. Министр внутренних дел Арсен Аваков в середине ноября встречался в Лионе с олигархом Игорем Коломойским. По словам одного из собеседников, встреча прошла во время официального визита министра внутренних дел, где он встречался с руководством Интерпола.

О Путине. Президент России Владимир Путин объявил об участии в выборах президента.

О гуманитарной помощи для Донбасса. Всемирная продовольственная программа (ВПП), которая является подразделением ООН, приостановит оказание помощи жителям востока Украины из-за нехватки средств.