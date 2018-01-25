"Прорыв Саакашвили": Сакварелидзе вручили обвинение

Львовская прокуратура вручила обвинительный акт соратнику лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили Давиду Сакварелидзе по делу о пересечении госграницы на ПП "Шегини".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Отмечается, что обвинительный акт Сакварелидзе получил 25 января по признаку уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 293, ч. 2 ст.342, ч.1 ст. 343 УК Украины.

В документе сообщается, что он "обвиняется в групповых действиях, которые привели к существенному нарушению работы учреждения, в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, в устранении препятствий по предварительному сговору лиц".

Также ему инкриминируют сопротивление сотрудникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей, а также в воздействии на работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей.

Сам Сакварелидзе это прокомментировал так:

"Вручение обвинения во Львове. Дело "Совести"".

Ранее сообщалось, что правоохранители вручили сообщение о подозрении соратнику Саакашвили Давиду Сакварелидзе относительно пересечения границы на ПП "Шегини".

Как известно, 10 сентября 2017 года лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини" и не прошел пограничный контроль с украинской стороны. Затем он поехал во Львов.

В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.

Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342).

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал экс-руководителя Одесской области Михэила Саакашвили и тех, кто пересек с ним границу, пройти паспортный контроль и прийти на допрос.

По данным МВД, кроме Саакашвили "незаконно" проникли в Украину депутатыВерховной Рады от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко, внефракционные Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов, представитель "Самопомочи" Павел Костенко. Нардепы же уверены, что закон не нарушали.

Утром 12 сентября пограничники и полицейские пришли во львовскую гостиницу "Леополис", где остановился Михеил Саакашвили.

Представитель Государственной пограничной службы зачитал Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении им украинской госграницы.

Саакашвили подписал сначала возражения его адвокатов к протоколу о незаконном пересечении границы, а затем подписал в целом и сам протокол.

12 сентября полиция Львовской области по факту прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября задержала 5 человек.

Позже суд арестовал двух участников прорыва в "Шегинях" – жителя Ивано-Франковской области и жителя Волыни.