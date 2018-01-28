Луценко розповів про хибну зачіпку у справі Шеремета

Один із фігурантів справи про замах на народного депутата Ігоря Мосійчука був схожий на фігуру, зняту на відео у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю газеті "Сегодня".

За його словами, у справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова слідству "посміхнулася удача": "ми звернули увагу на зв'язок Тюріна з якимись фігурантами".

"У справі Шеремета поки такого немає. Хоча був момент, коли мені здалося, що удача є. Один з фігурантів справи про замах на народного депутата Ігоря Мосійчука був украй схожий на фігуру, зняту на відео у справі Шеремета. Але, виявилося, не той", - додав Луценко.

Як відомо, журналісту і одному з керівників "Української правди" Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва.

Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.

Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. 15 травня Устименка допитали.

У поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.

26 грудня 2017 року голова Національної поліції Сергій Князєв констатував відсутність підозрюваних у справі розслідування вбивства Шеремета.

25 жовтня 2017 року приблизно о 22:00 в Солом’янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей – колишній співробітник юридичного департаменту Міністерства внутрішніх справ Михайло Морміль та охоронець народного депутата Ігоря Мосійчука Руслан Кушнір.

Ігор Мосійчук через вибух пережив операцію. Він вважає це замахом на його життя.