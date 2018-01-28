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Луценко розповів про хибну зачіпку у справі Шеремета

Неділя, 28 січня 2018, 17:12
Павло Шеремет

Один із фігурантів справи про замах на народного депутата Ігоря Мосійчука був схожий на фігуру, зняту на відео у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю газеті "Сегодня".

За його словами, у справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова слідству "посміхнулася удача": "ми звернули увагу на зв'язок Тюріна з якимись фігурантами".

"У справі Шеремета поки такого немає. Хоча був момент, коли мені здалося, що удача є. Один з фігурантів справи про замах на народного депутата Ігоря Мосійчука був украй схожий на фігуру, зняту на відео у справі Шеремета. Але, виявилося, не той", - додав Луценко.

Як відомо, журналісту і одному з керівників "Української правди" Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва.

Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.

Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. 15 травня Устименка допитали.

У поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.

26 грудня 2017 року голова Національної поліції Сергій Князєв констатував відсутність підозрюваних у справі розслідування вбивства Шеремета.

25 жовтня 2017 року приблизно о 22:00 в Солом’янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей – колишній співробітник юридичного департаменту Міністерства внутрішніх справ Михайло Морміль та охоронець народного депутата Ігоря Мосійчука Руслан Кушнір.

Ігор Мосійчук через вибух пережив операцію. Він вважає це замахом на його життя

Українська правда

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Теми: ЛуценкоСправа Шеремета
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