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Луценко рассказал о ложной зацепке в деле Шеремета

Воскресенье, 28 января 2018, 17:12
Павел Шеремет

Один из фигурантов дела о покушении на народного депутата Игоря Мосийчука был похож на фигуру, снятую на видео в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в интервью газете "Сегодня".

По его словам, в деле об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова следствию "улыбнулась удача": "мы обратили внимание на связь Тюрина с некими фигурантами".

"В деле Шеремета пока такого нет. Хотя был момент, когда мне показалось, что удача есть. Один из фигурантов дела о покушении на народного депутата Игоря Мосийчука был крайне похож на фигуру, снятую на видео в деле Шеремета. Но, оказалось, не тот", - добавил Луценко.

Как известно, журналисту Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименкооказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. 15 мая Устименко допросили.

26 декабря 2017 года председатель Национальной полиции Сергей Князев констатировал отсутствие подозреваемых в деле расследования убийства Шеремета.

25 октября около 22:00 в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека - бывший сотрудник юридического департамента Министерства внутренних дел Михаил Мормиль и охранник народного депутата Игоря Мосийчука Руслан Кушнир.

Игорь Мосийчук из-за взрыва пережил операцию. Он считает это покушением на его жизнь.

Украинская правда
Темы: ЛуценкоДело Шеремета
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