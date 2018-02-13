Нардеп: Саакашвілі вивезли на літаку, що належить офшорній компанії Порошенка

Народний депутат Ігор Луценко заявив, що лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі вивезли з України до Польщі чартерним літаком, який нібито належить офшорній компанії, пов'язаній з президентом Петром Порошенком.



Про це він написав у facebook.

"Саакашвілі був вивезений до Польщі чартерним рейсом, який виконав літак Beechcraft Premier I, бортовий номер UR-USA. Власником цього літака є офшорна компанія з Панами Sky Center Holding Corp., яка належить (барабанний дріб) Петру Олексійовичу Порошенку", - написав Луценко.

Водночас, у відкритих джерелах підтверджень заяви Луценка немає. У базі даних компаній світу opencorporates.com серед власників Sky Center Holding Corp. ім’я президента, або наближених до нього осіб відсутнє.

Згідно з даними сайту flightradar24.com, літак Raytheon 390 Premier з бортовим номером UR-USA востаннє здійснював рейси 8 лютого між Києвом та Одесою.

В Адміністрації президента також спростовують інформацію про те, що чартерний літак, яким вивезли з України до Польщі Міхеїла Саакашвілі, належить офшорній компанії, пов'язаній з президентом Петром Порошенком.

Як відомо, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у столичному ресторані.

Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

10 лютого у Нацполіції повідомили про початок оперативно-профілактичної операції "Мігрант", метою якої є виявлення іноземців, які своїми діями впливають на криміногенну ситуацію в країні.

9 лютого Саакашвілі заявляв про спробу його викрадення "людьми з автоматами" у готелі в центрі Києва.

Перший раз Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня. Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт.

У Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

У липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

5 лютого Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмовуДержавної міграційної служби надати статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту, екс-президентові Грузії Міхеілу Саакашвілі.

У листопаді 2017 року СБУ спільно з Нацполіцією, Державною міграційною та прикордонною службами видворили з України вісьмох громадян Грузії.