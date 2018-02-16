Низка партій заступилися за Саакашвілі

Низка політичний сил вимагають повернення лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі до України.

Відповідну спільну заяву поширив у Facebook "Рух нових сил".

Під нею, крім самого РНС, підписалися: ДемАльянс, Громадянська позиція, Народний контроль, Європейська партія України, "Батьківщина", "Самопоміч", "Свобода", "Громадянський рух Хвиля".

Вони вважають, що влада вчинила політичну розправу над "одним із лідерів опозиції", порушила права людини й завдала шкоди міжнародній репутації України.

"Цей злочин має бути розслідуваний. Всі посадові особи, які порушили закон та свої посадові обов’язки, мають опинитися на лаві підсудних", – йдеться в заяві.

"Ми вимагаємо забезпечити повернення Михайла Саакашвілі в Україну, надавши йому можливості захистити свої права та гідність в українських судах, у відповідності до норм українського законодавства і міжнародного права", – заявляють партії.

Українців просять підтримати це звернення. "Ми, як і в часи Януковича, опинилися на межі диктатури", – аргументують підписанти.

"Ми закликаємо світових лідерів та дипломатів дати принципову оцінку політичним репресіям, до яких вдається українська влада. Практика призначення винних не в суді, а шляхом публічних заяв генерального прокурора, практика вигнання неугодних з країни має назавжди залишитися в радянському минулому", – заявляють партії.

На їхнє переконання, "президент Порошенко став на шлях підміни закону свавіллям".

"Ми попереджаємо, що будь-які спроби подальших розправ над опозиційними лідерами та активістами отримають нашу консолідовану і тверду відповідь", – заявляють 9 партій.

Як відомо, 12 лютого лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії та колишнього голову Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі затримали й вивезли до Польщі на підставі того, що він звідти в’їхав до України із порушенням процедури.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що реадмісія Саакашвілі з України до Польщі була законною, однак у неї є питання щодо того, як її виконали.

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Президент Петро Порошенко позбавив екс-президента Грузії, екс-голову Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства в липні 2017 року.

Грузія вимагала екстрадиції Саакашвілі з України. У Грузії суд заочно засудив його до 3 років в'язниці за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

В Україні Саакашвлі звинувачували в незаконному перетині кордону між Польщею та Україною, за що він уже сплатив штраф.

Крім того, лідеру "Руху нових сил" інкримінують "сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності" (ч 2. статті 256): нібито Саакашвілі домовлявся з людиною екс-президента Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт у справі про зв'язок із Курченком, але у ніч із 5 на 6 лютого термін дії рішення суду першої інстанції нібито завершився.

3 січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва повністю відмовив Саакашвілі у позовних вимогах до Державної міграційної служби щодо визнання його біженцем.

Саакашвілі також судиться через позбавлення громадянства України. Касаційний адмінсуд Верховного Суду продовжить розгляд справи щодо законності відповідного указу президента 16 лютого.