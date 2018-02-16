Ряд партий вступились за Саакашвили

Ряд политический сил требуют возвращения лидера партии "Рух новых сил" Михэила Саакашвили в Украину.



Соответствующее совместное заявление распространил в Facebook "Рух новых сил".



Под ним, кроме самого РНС, подписались: ДемАльянс, Гражданская позиция, Народный контроль, Европейская партия Украины, "Батькивщина", "Самопомич", "Свобода", "Гражданское движение Хвыля"



Они считают, что власть совершила политическую расправу над "одним из лидеров оппозиции", нарушила права человека и нанесла ущерб международной репутации Украины.



"Это преступление должно быть расследовано. Все должностные лица, нарушившие закон и свои должностные обязанности, должны оказаться на скамье подсудимых", – говорится в заявлении.



"Мы требуем обеспечить возвращение Михаила Саакашвили в Украину, предоставив ему возможность защитить свои права и достоинство в украинских судах, в соответствии с нормами украинского законодательства и международного права", – заявляют партии.



Украинцев просят поддержать это обращение. "Мы, как и во времена Януковича, оказались на грани диктатуры", – аргументируют авторы обращения.

"Мы призываем мировых лидеров и дипломатов дать принципиальную оценку политическим репрессиям, к которым прибегают украинские власти. Практика назначения виновных не в суде, а путем публичных заявлений генерального прокурора, практика изгнания неугодных из страны должна навсегда остаться в советском прошлом", – заявляют партии.



По их убеждению, "президент Порошенко стал на путь подмены закона произволом".



"Мы предупреждаем, что любые попытки дальнейших расправ над оппозиционными лидерами и активистами получат наш консолидированный и твердый ответ", – заявляют 9 партий.

Как известно, 12 февраля лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили задержали и вывезли в Польшу на основании того, что он оттуда въехал в Украину с нарушением процедуры.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что реадмиссия Саакашвили из Украины в Польшу была законной, но у нее есть вопрос о том, как ее выполнили.

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Президент Петр Порошенко лишил экс-президента Грузии, экс-главу Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили украинского гражданства в июле 2017 года.



Грузия требовала экстрадиции Саакашвили из Украины. В Грузии суд заочно приговорил его к 3 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.



В Украине Саакашвли обвиняли в незаконном пересечении границы между Польшей и Украиной, за что он уже уплатил штраф.



Кроме того, лидеру партии "Рух новых сил" инкриминируют "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" (ч 2. статьи 256): якобы Саакашвили договаривался с человеком экс-президента Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

26 января Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест по делу о связях с Курченко, но в ночь с 5 на 6 февраля срок действия решения суда первой инстанции якобы завершился.



3 января 2018 года Окружной административный суд Киева полностью отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе о признании его беженцем.

Саакашвили также судится из-за лишения гражданства Украины. Кассационный админсуд Верховного Суда продолжит рассмотрение дела о законности соответствующего указа президента 16 февраля.