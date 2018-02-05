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Головні новини дня – за 60 секунд

Понеділок, 5 лютого 2018, 19:50

Україна втрачає позиції в світовому рейтингу рівня життя, комітет підтримав звільнення Гонтаревої, дочка Шокіна подає на Байдена до суду, а мер Одеси не ходить на роботу - новини, які обговорювали 5 лютого.

Про процвітання України. Україна посіла 112 місце у світовому рейтингу рівня життя, втративши 5 позицій у порівнянні з 2016 роком. 2016 року Україна посідала 107 місце в рейтингу, зараз - 112. Починаючи з 2006 року, коли був опублікований перший Індекс процвітання, Україна опустилась у таблиці рейтингу на 17 позицій.

Про нового голову НБУ. Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності рекомендував парламенту призначити на посаду голови Національного банку Якова Смолія.

Про ЦВК. Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання на кандидатів у нові члени Центральної виборчої комісії.

Про Саакашвілі. Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмову Державної міграційної служби надати статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту, екс-президентові Грузії Міхеілу Саакашвілі.

Про Байдена та Шокіна. Донька екс-генпрокурора Віктора Шокіна Аліна, яка є громадянкою США, має намір подати до суду на екс-віце-президента Джо Байдена.

Про мера Одеси. Міський голова Одеси Геннадій Труханов не з’явився 5 лютого на апаратній нараді у мерії, попри те, що його чергова відпустка завершилась 4 лютого. Одеське видання "Думская" припускає, що все це може бути пов'язане з активізацією роботи НАБУ по "справі Краяна".

Про "кремлівський список". Російський політик Михайло Касьянов повідомляє, що іноземні банки нібито просять росіян із так званої "кремлівського доповіді" закрити у них свої рахунки.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЦВКНБУрейтингСаакашвіліШокін
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