Саакашвілі - Луценку: Судіть мене в Україні за "співпрацю з ФСБ"

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі хоче щоб його судили в Україні за справою про нібито держпереворот і його співробітництво з ФСБ.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи заяви генпрокурора Юрія Луценка.

"Після того як у них (ГПУ – ред.) вся "справа"! луснула, в Грузію мене зібралися відправляти, виявляється. Ну вже ні, судіть мене тут за "держпереворот і співробітництво з ФСБ", як і належить, за українським законами. А, справа у вас розвалилася? Свідки втекли, "докази" зникли, "телефонна розмова" виявилася монтажем?", - написав він.

"Тоді залиште мене у спокої і не заважайте займатися політикою в Україні і не заважайте рятувати народ від олігархів, бариг і підбарижників, включно із вами, пане бездипломний прокурор", - додав Саакашвілі.

Раніше Луценко в інтерв’ю Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що не хотів би відправляти екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі до грузинської в’язниці.

Як відомо, У Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт.

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

16 лютого у Касаційному адміністративному суді Верховного Суду продовжать розгляд справи про законність указу президента Петра Порошенка про позбавлення українського громадянства Саакашвілі.