Савченко: Я не знайома з Медведчуком

Народний депутат Надія Савченко заявляє, що не знайома з кумом президента Росії Віктором Медведчуком, але вдячна за те, що він допомагає у звільненні полонених.

Про це вона сказала перед допитом в СБУ.

"Повідомляю ще раз: Я не знайома з Віктором Медведчуком, але вдячна за ті дії по звільненню полонених, що він робить", - сказала нардеп.

Вона додала, що вважає абсурдом прив’язування її "до Медвечука, до Російської Федерації і всього решта".

"Я не їздила в Росію жодного разу, окрім того разу, коли їздила на суд до Карпюка і Клиха. Перший раз я була в Росії не по своїй волі і була там 2 роки", - сказала Савченко.

Вона додала, що останні 3 дні була у Страсбурзі, де спілкувалася з європолітиками про звільнення українських полонених і політв’язнів з РФ.

"Було багато зустрічей, їх могло бути більше, але перешкодили внутрішні проблеми в Україні. Я отримала живу надію, що упродовж 3 місяців від виборів президента в РФ буде вирішене це питання. Повернуться не тільки наші полонені. Всі. Але й повернуться й наші політв’язні. Ті, які ВР затвердила у декларації, назвавши прізвища 60 людей", - сказала Савченко.

Вона також закликала президента Росії Володимира Путіна звільнити утримуваних в ОРДЛО і РФ українців і забрати 20 російських громадян, які перебувають у в'язницях в Україні.

Як відомо, Савченко викликали на допит до Служби безпеки України на 13 березня у справі Володимира Рубана.

Згодом сама Савченко повідомила, що дізналася про виклик зі ЗМІ, які "не є надійним джерелом інформації" і додала, що з 12 по 16 березня перебуває "із запланованою робочою поїздкою до Європейського парламенту в Страсбурзі, де проходять парламентські сесії ЄС".

Також вона забажала, щоб повістку про виклик до СБУ їй передали особисто в руки.

В СБУ повідомили, що якщо Савченко не з'явиться на допит, то її буде направлена повторна повістка. Вона була направлена на 15 березня.

14 березня генпрокурор Луценко заявив, що буде змушений внести подання на нардепа Надію Савченко, якщо вона не з'явиться на допит 15 березня.

Савченко планувала перебувати в Страсбурзі до 16 березня, але вночі 15 березня прилетіла в Україну.

8 березня керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано на КПВВ з арсеналом зброї.

Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Рішенням Шевченківського райсуду Києва Рубана взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

У справі також фігурує помічник Савченко Олег Мєзенцев як один зі співучасників групи, яка готувала злочин та причетна до перевезення зброї з непідконтрольної території України.

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