Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что не знакома с кумом президента России Виктором Медведчуком, но благодарна за то, что он помогает в освобождении пленных.

Об этом она сказала перед допросом в СБУ.

"Сообщаю еще раз: Я не знакома с Виктором Медведчуком, но благодарна за те действия по освобождению пленных, которые он делает", - сказала нардеп.

Она добавила, что считает абсурдом привязки ее "к Медвечуку, к Российской Федерации и всему остальному".

"Я не ездила в Россию ни разу, кроме того раза, когда ездила на суд к Карпюку и Клыху. Первый раз я была в России не по своей воле и была там 2 года", - сказала Савченко.

Она добавила, что последние 3 дня была в Страсбурге, где общалась с европолитиками об освобождении украинских пленных и политзаключенных с РФ.

"Было много встреч, их могло быть больше, но помешали внутренние проблемы в Украине. Я получила живую надежду, что в течение 3 месяцев от выборов президента в РФ будет решен этот вопрос. Вернутся не только наши пленные. Все. Но и вернутся и наши политзаключенные. Те, которых ВР утвердила в декларации, назвав фамилии 60 человек", - сказала Савченко.

Она также призвала президента России Владимира Путина освободить содержащихся в ОРДЛО и РФ украинцев и забрать 20 российских граждан, находящихся в тюрьмах в Украине.

Как сообщалось, народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины на 13 марта по делу Владимира Рубана.

Позже сама Савченко сообщила, что узнала о вызове со СМИ, которые "не являются надежным источником информации" и добавила, что с 12 по 16 марта находится "с запланированной рабочей поездкой в ​​Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

Также она пожелала, чтобы повестку о вызове в СБУ ей передали лично в руки.

В СБУ сообщили, что если Савченко не явится на допрос, то ей направят повторную повестку. Ее вызвали на допрос на 15 марта.

14 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что будет вынужден внести представление на нардепа Надежду Савченко, если она не явится на допрос 15 марта.

Савченко планировала находиться в Страсбурге до 16 марта, но накануне ее сестра сообщила, но ночью 15 марта прилетела в Украину.

8 марта руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия.

Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Решением Шевченковского райсуда Киева Рубан взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

В деле также фигурирует помощник Савченко Олег Мезенцев как один из соучастников группы, которая готовила преступление и причастна к перевозке оружия с неподконтрольной территории Украины.

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