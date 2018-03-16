Савченко на ефірі вивернула сумку, щоб показати - зброї нема

Народний депутат Надія Савченко в прямому ефірі "112 каналу" вивалила на стіл вміст своє сумочки, щоб показати, що в неї немає зброї.

Перед цим журналісти зауважили, що Савченко прийшла із сумкою, а раніше їй закидали, що вона пронесла у Верховну Раду боєприпасів.

"Там нічого такого немає у вашому "багажу"...що у вас в сумці?", - запитав журналіст.

"Речі, документи, мої особисті речі", - сказала вона і вивалила на стіл вміст сумочки. Серед речей: цигарки, папери, косметика.

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Як відомо, раніше депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого 8 березня затримали на КПВВ з арсеналом зброї.

У ніч на 15 березня Савченко повернулася до України з депутатської поїздки до Європи й таки з'явилася до СБУ.

А генпрокурор заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе".

За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки.

Верховна Рада виключила Надію Савченко з комітету національної безпеки і оборони.

Згодом Луценко вніс до ВР подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко.

Після цього Савченко закликала українців до військового перевороту.

У четвер із Надією Савченко стався інцидент у сесійній залі Верховної Ради – за даними джерел, у неї знайшли три гранати і пістолет, і колеги вивели депутатку з приміщення.

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