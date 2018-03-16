Савченко на эфире вывернула сумку, чтобы показать - оружия нет

Народный депутат Надежда Савченко в прямом эфире "112 канала" вывалила на стол содержимое своей сумочки, чтобы показать, что у нее нет оружия.

Перед этим журналисты заметили, что Савченко пришла с сумкой, а раньше ей упрекали, что она пронесла в Верховную Раду боеприпасы.



"Там ничего такого нет в вашем "багаже"... что у вас в сумке?", - спросил журналист.

"Вещи, документы, мои личные вещи", - сказала она и вывалила на стол содержимое сумочки. Среди вещей: сигареты, бумаги, косметика.

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Как известно, ранее депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.



В ночь на 15 марта Савченко вернулась в Украину с депутатской поездки в Европу и таки появилась в СБУ.



А генпрокурор заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".



По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.



Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.



Впоследствии Луценко внес в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко.



После этого Савченко призвала украинцев к военному перевороту.



В четверг с Надеждой Савченко произошел инцидент в сессионном зале Верховной Рады - по данным источников, у нее нашли три гранаты и пистолет, и коллеги вывели депутатку из помещения.

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