Головні новини дня – за 60 секунд

Нові версії від Надії Савченко, Холодницький може піти у відставку, Рубану повідомили про новий підозрі, Фірташа звинувачують в несплаті 500 млн грн податків - новини, які обговорювали 20 березня.

Про Савченко. Народний депутат Надія Савченко заявляє, з Адміністрації президента видавались накази на її ліквідацію. І що люди, яким доручили її знищити, підбурювали її до державного перевороту. Ще Савченко. визнала, що причетна до вивезення зброї з окупованих територій і вела розмови про організацію терактів, – але називає це спецоперацією.

Про Холодницького. Керівник САП Назар Холодницький може подати у відставку. "У нього були проблеми з серцем, це був перший дзвіночок. А робота дуже нервова", - пояснив співрозмовник у САП.

Про Наєва. Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв пояснив, що отримав кошти від брата, який живе в анексованому Криму, як частину спадку.

Про Рубана. Керівнику "Офіцерського корпусу" Володимиру Рубану 15 березня повідомили про нову підозру. Крім того, апеляційний суд Києва залишив Рубана під вартою.

Про Фірташа. 19 березня правоохоронці провели обшуки на підприємствах, підконтрольних олігарху Дмитру Фірташу, у рамках кримінального провадження про ухиляння від сплати податків на загальну суму 500 млн грн.

Про Волошина. Правоохоронці розглядають 5 версій загибелі в.о керівника Миколаївського аеропорту Владислава Волошина.

Розглядаються п’ять версій вчинення злочину – самогубство у стані душевного хвилювання, самогубство скоєно у зв’язку з професіональною діяльністю на посаді в. о. директора, самогубство через взаємовідносини у родині, самогубство через можливі конфлікти під час проходження служби у ЗСУ та нещасний випадок при поводженні з вогнепальною зброєю.

Про Катар. Президент Петро Порошенко повідомив про "надзвичайно важливі переговори по диверсифікації джерел газопостачання", які відбулися в ході його офіційного візиту до Катару.

"Ми домовилися про те, що Катар готовий надати нам скраплений газ", - зазначив президент.

Про зброю. Верховна Рада ухвалила закон про порядок доступу до парламенту, який узаконює проходження народними депутатами через раму металошукачів.

Вноситься правка, що "до будинків, де працюють Верховна Рада, президент, Кабінет міністрів, а також де працюють інші органи державної влади України, щодо яких здійснюється державна охорона, не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю, крім осіб, які, відповідно до цього закону, здійснюють державну охорону відповідного будинку".

Про середньострокове бюджетне планування. Верховна Рада відмовилася ввести середньострокове бюджетне планування.

У рамках бюджетної реформи, а також з метою реалізації положень стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки Міністерство фінансів розробило проект змін до Бюджетного кодексу, що передбачає впровадження середньострокового бюджетного планування й удосконалювання програмно-цільового методу. Не склалося.

Про "Кримський міст". Російська влада планує у травні відкрити міст до анексованого Криму через Керченську протоку для легкового транспорту й пасажирських автобусів.

Про Саркозі. Екс-президента Франції Ніколя Саркозі взяли під варту за підозрою у незаконному фінансуванні його виборчої кампанії у 2007 році. В рамках справи про фінансування кампанії Саркозі слідчі перевіряють твердження про те, що режим лівійського диктатора Муаммара Каддафі таємно надав Саркозі на виборчу кампанію загалом 50 мільйонів євро, що вдвічі більше дозволеного законом бюджету.