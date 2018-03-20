Главные новости дня – за 60 секунд

Новые версии от Надежды Савченко, Холодницкий может уйти в отставку, Рубану сообщили о новом подозрении, Фирташа обвиняют в неуплате 500 млн грн налогов – новости, которые обсуждали 20 марта.

О Савченко. Народный депутат Надежда Савченко заявляет, из Администрации президента издавались приказы о ее ликвидации. Она заявляет, что люди, которым поручили ее уничтожить, подстрекали ее к государственному перевороту.

И признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и вела разговоры об организации терактов, – но называет это спецоперацией.

О Холодницком. Руководитель САП Назар Холодницкий может подать в отставку. "У него были проблемы с сердцем, это был первый звоночек. А работа очень нервная", - пояснил собеседник в САП.

О Наеве. Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев объяснил, что получил денежные средства от брата, который живет в аннексированном Крыму, как часть наследства.

О Рубане. Руководителю "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану 15 марта сообщили о новом подозрении. Кроме того, Апелляционный суд Киева оставил Рубана под стражей.

О Фирташе. 19 марта правоохранители провели обыски на предприятиях, подконтрольных олигарху Дмитрию Фирташу, в рамках уголовного производства об уклонении от уплаты налогов на сумму 500 млн грн.

О Волошине. Правоохранители рассматривают 5 версий гибели и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Рассматриваются пять версий совершения преступления – самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство в связи с профессиональной деятельностью в должности и.о. директора, самоубийство из-за взаимоотношений в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.

О Катаре. Президент Петр Порошенко сообщил о "чрезвычайно важных переговорах по диверсификации источников газоснабжения", которые состоялись в ходе его официального визита в Государство Катар.

"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", - отметил президент.

Об оружии. Верховная Рада приняла закон о порядке доступа в парламент, который узаконивает прохождение народными депутатами через раму металлоискателей. в здания, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров, а также где работают другие органы государственной власти Украины, относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, кроме лиц, которые, согласно этого закона, осуществляют государственную охрану соответствующего здания.

О среднесрочном бюджетном планировании. Верховная Рада отказалась ввести среднесрочное бюджетное планирование. В рамках бюджетной реформы, а также с целью реализации положений стратегии реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы Министерство финансов разработало проект изменений в Бюджетный кодекс, который предусматривает внедрение среднесрочного бюджетного планирования и совершенствование программно-целевого метода. Не срослось.

О "Крымском мосте". Российские власти планируют в мае открыть мост в аннексированный Крым через Керченский пролив для легкового транспорта и пассажирских автобусов.

О Саркози. Экс-президента Франции Николя Саркози взяли под стражу по подозрению в незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году. В рамках дела о финансировании кампании Саркози следователи проверяют утверждение о том, что режим ливийского диктатора Муаммара Каддафи тайно предоставил Саркози на избирательную кампанию в общей сложности 50 миллионов евро, что вдвое больше разрешенного законом бюджета.