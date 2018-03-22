Савченко ішла в Раду з речами для в'язниці – сестра

Сестра затриманого народного депутата Надії Савченко Віра заявляє, що Надія була готова до затримання і йшла в Раду з сумкою речей для в’язниці.

Про це вона сказала журналістам біля будівлі СБУ.

"Надія зібрала речі, які необхідні у в’язниці, – вона чудово знає катівні в Російській Федерації. Зібрала необхідні речі, які дозволені – без металу, без шнурків, – і ця сумка лежить у мене в машині", - сказала Віра Савченко.

"Ми їхали зранку під Верховну Раду із речами. Надія знала що таке Юди, 30 срібників від цих, даруйте, гнид, які зливають українців і далі", - додала вона.

Савченко розраховує на реакцію українців і світової спільноти, але поки не знає, чи збиратиме мітинги на підтримку Савченко.

"Час покаже. Але зараз, даруйте, не думаю про такі речі", - сказала сестра затриманої.

Вона припустила, що запобіжний захід можуть обрати вже до кінця доби.

"Цілком можливо, що сьогодні збереться і суд. Судді у нас кишенькові, по дзвінку викличуть, вони сюди прийдуть, молоточком стукнуть – і буде запобіжний захід", - сказала Савченко.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада дозволила арештувати Савченко, після цього її затримали слідчі СБУ.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

За словами Савченко, вона ніколи б не підірвала гранати в Верховній Раді, якби там були невинуваті люди.

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