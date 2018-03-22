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Савченко шла в Раду с вещами для тюрьмы – сестра

Четверг, 22 марта 2018, 13:51

Сестра задержанного народного депутата Надежды Савченко Вера заявляет, что Надежда была готова к задержанию и шла в Раду с сумкой вещей для тюрьмы.

Об этом она сказала журналистам у здания СБУ.

"Надежда собрала вещи, которые необходимы в тюрьме,  – она ​​прекрасно знает застенки в Российской Федерации. Собрала необходимые вещи, которые разрешены – без металла, без шнурков, – и эта сумка лежит у меня в машине", - сказала Вера Савченко.

"Мы ехали утром в Верховную Раду с вещами. Надежда знала что такое Иуды, 30 серебряников от этих, извините, гнид, которые сливают украинцев и дальше", - добавила она. 

Савченко рассчитывает на реакцию украинцев и мирового сообщества, но пока не знает, будет ли собирать митинги в поддержку Савченко.

"Время покажет. Но сейчас, извините, не думаю о таких вещах", - сказала сестра задержанной.

Она предположила, что меру пресечения могут избрать уже до конца суток.

"Вполне возможно, что сегодня соберется и суд. Судьи у нас карманные, по звонку вызовут, они сюда придут, молоточком стукнут – и будет мера пресечения", - сказала Савченко.

Как известно, 22 марта Верховная Рада разрешила арестовать Савченко, после этого ее задержали следователи СБУ. 

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление о ней.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента имели задание ликвидировать ее - и потому готовили провокацию и подстрекали ее наорганизацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть - и осмеять ее.

По словам Савченко, она никогда бы не подорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невиновны люди.

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Ирина Балачук, УП
Темы: Савченко НадеждаСИЗО
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