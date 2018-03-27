Свідків у справі Рубана допитали у закритому засіданні

Досудове слідство у справі керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана допитало у закритому судовому засіданні свідків.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердив адвокат Рубана Віталій Погосян.

В Єдиному реєстрі судових рішень міститься ухвала від 14 березня, якою суд дозволив такий допит, посилаючись на "наявність реальної загрози життю та здоров'ю свідка ОСОБА_4, що може унеможливити його допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність його показань".

Погосян підтвердив, що 15 березня під час закритого засідання допитані були четверо свідків. Адвокат припустив, що слідство пішло на цей крок, щоб не викликати свідків на суд по суті.

За інформацією УП, йдеться про військових, яким, за версією прокуратури, Рубан пропонував взяти участь у вчиненні злочину. У поданні на нардепа Надію Савченко вони фігурували як Захарченков О.В., Березень Г.П., Лящ С.В., Кот В.В.

Саме вони, за версією слідства, погодившись на задум Рубана, паралельно повідомили про це в правоохоронні органи і почали співпрацювати з слідством.

В рішенні, яким було схвалено допит одного з них, йдеться про те, що "всі дійсні анкетні дані свідка змінено" у зв’язку з його побоюванням за своє життя та здоров'я.

Як відомо, Керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана затримали 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Пізніше на засіданні Апеляційного суду Києва прокурор заявив, що Рубану 15 березня повідомили про нову підозру: змова про вчинення насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109), готування до вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109) за попередньою змовою осіб.

Також Рубана підозрюють у підготовці до посягання на життя державних та громадських діячів за попередньою змовою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112), підготовці до теракту (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258), сприяння терористичній організації ДНР (ч.1 ст. 258-3) та незаконному поводженню зі зброєю за попередньою змовою осіб (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263).

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій та мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.

9 березня рішенням Шевченківськоо райсуду Києва Рубана було взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

20 березня Апеляційний суд Києва також залишив Рубана під вартою, не задоволивши скаргу захисника.

22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

Луценко заявив, що Савченко і затриманий під час спроби ввезення зброї Володимир Рубан планували розстріляти центр Києва.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на 59 діб до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Читайте також: Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях.

Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко