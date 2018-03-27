Свидетелей по делу Рубана допросили в закрытом заседании

Досудебное следствие по делу руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана допросило в закрытом судебном заседании свидетелей.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил адвокат Рубана Виталий Погосян.

В Едином реестре судебных решений содержится постановление от 14 марта, которым суд разрешил такой допрос, ссылаясь на "наличие реальной угрозы жизни и здоровью свидетеля ОСОБА_4, что может сделать невозможным его допрос в суде или повлиять на полноту или достоверность его показаний".

Погосян подтвердил, что 15 марта во время закрытого заседания допрошены были четверо свидетелей. Адвокат предположил, что следствие пошло на этот шаг, чтобы не вызвать свидетелей на суд по существу.

По информации УП, речь идет о военных, которым, по версии прокуратуры, Рубан предлагал принять участие в совершении преступления. В представлении на нардепа Надежду Савченко они фигурировали как Захарченков А.В., Февраль Г.П., Лещ С.В., Кот В.В.

Именно они, по версии следствия, согласившись на замысел Рубана, параллельно сообщили об этом в правоохранительные органы и начали сотрудничать со следствием.

В решении, которым был одобрен допрос одного из них, говорится, что "все настоящие анкетные данные свидетеля изменены" в связи с его опасением за свою жизнь и здоровье.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия. Ему было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Позже заседании Апелляционного суда Киеве прокурор заявил, что Рубану 15 марта сообщили о новом подозрении: заговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109), подготовка к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109) по предварительному сговору лиц.

Также Рубана подозревают в подготовке к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112), подготовке к теракту (ч. 1 ст. 14, ч . 3 ст. 258), содействии террористической организации "ДНР" (ч.1 ст. 258-3) и незаконном обращении с оружием по предварительному сговору лиц (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263).



Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там как водитель и должен был только перевезти товар с неподконтрольной территории Донбасса.

9 марта решением Шевченковского райсуда Киева Рубан был взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

20 марта Апелляционный суд Киева также оставил Рубана под стражей.

22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

Луценко заявив, що Савченко і затриманий під час спроби ввезення зброї Володимир Рубан планували розстріляти центр Києва.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на 59 діб до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Читайте также: История Рубана: пророссийские учебники и оружие в мебели

"Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко".