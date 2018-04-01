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Сутички у Маріуполі: постраждали 9 поліцейських, про затриманих не повідомляється

Неділя, 1 квітня 2018, 22:18
Сутички у Маріуполі: постраждали 9 поліцейських, про затриманих не повідомляється
ГУ НП у Донецькій обл.

У Маріуполі внаслідок інциденту, що стався на стадіоні під час гри "Маріуполь" - "Динамо", тілесних ушкоджень зазнали 9 правоохоронців, затриманих немає. 

Як повідомили ввечері 1 квітня у ГУ Нацполіції в Донецькій області, конфлікт трапився за межами стадіону в середині другого тайму. 

"Фанати на трибунах запалили димові шашки та застосували петарди. Поліцейські вивели порушників за межі стадіону, однак товариші стали на їхній захист, вибігли зі стадіону та почали жбурляти у бік правоохоронців та службовий автотранспорт каміння", - повідомили у поліції. 

Внаслідок інциденту тілесних ушкоджень зазнали 7 співробітників роти особливого призначення ГУНП в Запорізькій області, які несли службу в якості приданих сил, працівник управління патрульної поліції Маріуполя та слідчий Центрального відділу поліції. Також пошкоджено два службових авто. 

"Наразі цивільні особи за медичною допомогою не зверталися, однак є інформація, що є постраждалі серед журналістів", - повідомили у ГУ НП. 

За фактом відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.342 "Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві" та ч.2 ст.345 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" КК. 

Раніше стало відомо, що на стадіоні у Маріуполі під час матчу 25 туру УПЛ між ФК "Маріуполь" та "Динамо" було підірвано вибуховий пакет та сталися сутички між ультрас та правоохоронцями

На матчі, якій відбувся 1 квітня у Маріуполі, був присутній президент України Петро Порошенко.

Українська правда
Теми: футболМаріупольполіціяПорошенко
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