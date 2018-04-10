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Обшуки з квартири Савченко перемістилися в її офіс

Вівторок, 10 квітня 2018, 13:21
Обшуки з квартири Савченко перемістилися в її офіс

Слідчі проводять обшуки в офісі партії Надії Савченко, підозрюваної у підготовці терактів та повалення державної влади.

Про це "Українській правді" повідомив її адвокат Олег Соловей.

"Зараз проходить обшук в офісі. Там намагаються вилучити навіть її книги і публікації", - сказав він.

Соловей додав, що обшук в офісі проводить інший слідчий.  

Він назвав ці слідчі дії "безглуздими".

"Вони направлені, мабуть, на психологічний вплив", - сказав адвокат.

Він не зміг уточнити, коли розпочався цей обшук, але зазначив, що інший адвокат Савченко Дмитро Бугай приїхав туди о 12:00.

Соловей не зміг прокоментувати, як проходив обшук у квартирі Савченко, та чи вилучили там якісь речі, пославшись на таємницю слідства.

Він також не зміг відповісти на питання, чи проходять обшуки у партійців Савченко.  

Раніше Соловей повідомляв, що 10 квітня у квартирі Савченко проходить обшук. Цю інформацію підтвердили в СБУ.

Мати Савченко Марія розповіла, що метою обшуку у квартирі був пошук зброї.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу. 

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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Ірина Балачук, УП

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Теми: Савченко Надіяобшуки
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