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Обыски из квартиры Савченко переместились в ее офис

Вторник, 10 апреля 2018, 13:21
Обыски из квартиры Савченко переместились в ее офис

Следователи проводят обыски в офисе партии Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти.

Об этом "Украинской правде" сообщил ее адвокат Олег Соловей.

"Сейчас проходит обыск в офисе. Там пытаются изъять даже ее книги и публикации", - сказал он.

Соловей добавил, что обыск в офисе проводит другой следователь.

Он назвал эти следственные действия "бессмысленными".

"Они направлены, видимо, на психологическое воздействие", - сказал адвокат.

Он не смог уточнить, когда начался этот обыск, но отметил, что другой адвокат Савченко Дмитрий Бугай приехал туда в 12:00.

Соловей не смог прокомментировать, как проходил обыск в квартире Савченко, и изъяли ли там какие-то вещи, сославшись на тайну следствия.

Он также не смог ответить на вопрос, проходят ли обыски у партийцев Савченко.

Ранее Соловей сообщал, что 10 апреля в квартире Савченко проходит обыск. Эту информацию подтвердили в СБУ.

Мать Савченко Мария рассказала, что целью обыска в квартире был поиск оружия.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление на нее.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

По словам Савченко, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.

22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с нардепа Савченко.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Ирина Балачук, УП

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Темы: Савченко Надеждаобыски
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