Громадянство Саакашвілі: У Верховний Суд викликали голову ДМС

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду 11 травня допитає голову Державної міграційної служби Максима Соколюка у справі про позбавлення Міхеіла Саакашвілі громадянства України.

Про це повідомив "Українській правді" адвокат лідера партії "Рух нових сил" Руслано Чорнолуцький.

Він зазначив, що 20 квітня судове засідання тривало майже 3,5 години – й допитали всіх раніше заявлених свідків, які працюють у міграційній службі (ДМС).

"Суд задовольнив наше клопотання щодо виклику Соколюка", – сказав Чорнолуцький. Це клопотання захист Саакашвілі подавав ще в березні, але суд розглянув його лише тепер.

Голову ДМС чекають у касаційному суді на 10 ранку 11 травня.

"Багато запитань до Соколюка, який надав письмову резолюцію і наказав виконавцям готувати подання на позбавлення громадянства", – сказав адвокат.

Чорнолуцький зазначив, що у п’ятницю свідки не відповіли на багато запитань, посилаючись або не те, що не пам'ятають, або на те, що не мали стосунку до конкретних дій.

Зокрема, йшлося про оформлення заяви про вступ до громадянства, причин незалучення низки документів, які подавав Саакашвілі. Свідки плуталися чи не давали відповіді, сказав адвокат.

На його думку, "це говорить про низьку якість роботи ДМС і замовність подання про втрату громадянства" – і суд має надати "належну оцінку цим "доказам".

11 травня захист Саакашвілі ще клопотатиме про допит "інспекторів ДМС, на яких посилалися сьогоднішні свідки", які мали стосунок до документів для вступу у громадянство і документів про відсутність криміналу за екс-президентом Грузії.

За словами адвоката, 25 липня – за один день – ДМС Шевченківського району столиці, ДМС Києва і і ДМС України "сфабрикували" подання про позбавлення Саакашвілі громадянства України, яке передали до комісії при президенті.

"Сподіваємося на справедливе рішення колегії суддів", – сказав Чорнолуцький.

Як відомо, позбавлений громадянства України і депортований до Польщі Міхеіл Саакашвілі зараз перебуває в Європі, він знайшов роботу в Нідерландах.

В Україні лідер РНС програв усі суди щодо отримання статусу біженця.