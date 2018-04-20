Громадянство Саакашвілі: У Верховний Суд викликали голову ДМС

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду 11 травня допитає голову Державної міграційної служби Максима Соколюка у справі про позбавлення Міхеіла Саакашвілі громадянства України.

Про це повідомив "Українській правді" адвокат лідера партії "Рух нових сил" Руслан Чорнолуцький.

Він зазначив, що 20 квітня судове засідання тривало майже 3,5 години – й допитали всіх раніше заявлених свідків, які працюють у міграційній службі (ДМС).

"Суд задовольнив наше клопотання щодо виклику Соколюка", – сказав Чорнолуцький. Це клопотання захист Саакашвілі подавав ще в березні, але суд розглянув його лише тепер.

Голову ДМС чекають у касаційному суді на 10 ранку 11 травня.

"Багато запитань до Соколюка, який надав письмову резолюцію і наказав виконавцям готувати подання на позбавлення громадянства", – сказав адвокат.

Чорнолуцький зазначив, що у п’ятницю свідки не відповіли на багато запитань, посилаючись або не те, що не пам'ятають, або на те, що не мали стосунку до конкретних дій.

Зокрема, йшлося про оформлення заяви про вступ до громадянства, причин незалучення низки документів, які подавав Саакашвілі. Свідки плуталися чи не давали відповіді, сказав адвокат.

На його думку, "це говорить про низьку якість роботи ДМС і замовність подання про втрату громадянства" – і суд має надати "належну оцінку цим "доказам".

11 травня захист Саакашвілі ще клопотатиме про допит "інспекторів ДМС, на яких посилалися сьогоднішні свідки", які мали стосунок до документів для вступу у громадянство і документів про відсутність криміналу за екс-президентом Грузії.

За словами адвоката, 25 липня – за один день – ДМС Шевченківського району столиці, ДМС Києва і і ДМС України "сфабрикували" подання про позбавлення Саакашвілі громадянства України, яке передали до комісії при президенті.

"Сподіваємося на справедливе рішення колегії суддів", – сказав Чорнолуцький.

16 березня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив клопотання адвокатів Саакашвілі щодо особистої присутності президента Петра Порошенка на розгляді.

Як відомо, позбавлений громадянства України і депортований до Польщі Міхеіл Саакашвілі зараз перебуває в Європі, він знайшов роботу в Нідерландах.

В Україні лідер РНС програв усі суди щодо отримання статусу біженця.

Саакашвілі заборонили в'їзд до України до 13 лютого 2021 року.

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі отримав громадянство України 26 травня 2015 року. Він очолював Одеську обласну держадміністрацію з 30 травня 2015 року до 9 листопада 2016 року (у відставку подав сам).

26 липня 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України нібито через те, що він вказав недостовірну інформацію в заяві й не вказав інформацію про судимість.

Саакашвілі заявляв, що під оприлюдненою анкетою на отримання українського громадянства – не його підпис.

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12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали у ресторані Києва й видворили до Польщі, звідки він прибув до України, порушивши процедуру проходження митного контролю (за що заплатив штраф).

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Грузія вимагала екстрадиції Саакашвілі через порушені на батьківщині справи проти екс-президента.

В Україні протии нього також порушено справу через нібито отримання грошей від Сергія Курченка на проведення акцій протесту.