Гражданство Саакашвили: В Верховный Суд вызвали главу ГТС

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Пятница, 20 апреля 2018, 14:01

Кассационный административный суд Верховного Суда 11 мая допросит главу Государственной миграционной службы Максима Соколюка по делу о лишении Михэила Саакашвили гражданства Украины.

Об этом сообщил "Украинской правде" адвокат лидера партии "Рух новых сил" Руслан Чернолуцкий.

Он отметил, что 20 апреля судебное заседание длилось почти 3,5 часа – и допросили всех ранее заявленных свидетелей, которые работают в миграционной службе (ДМС).

Дополняется…

Темы: Саакашвили гражданство Миграционная служба суд
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