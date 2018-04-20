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Гражданство Саакашвили: В Верховный Суд вызвали главу ГМС

Пятница, 20 апреля 2018, 14:01
Гражданство Саакашвили: В Верховный Суд вызвали главу ГМС

Кассационный административный суд Верховного Суда 11 мая допросит главу Государственной миграционной службы Максима Соколюка по делу о лишении Михэила Саакашвили гражданства Украины.

Об этом сообщил "Украинской правде" адвокат лидера партии "Рух новых сил" Руслан Чернолуцкий.

Он отметил, что 20 апреля судебное заседание длилось почти 3,5 часа – и допросили всех ранее заявленных свидетелей, которые работают в миграционной службе (ГМС).

"Суд удовлетворил наше ходатайство о вызове Соколюка", – сказал Чернолуцкий. Это ходатайство защита Саакашвили подавала еще в марте, но суд рассмотрел его только сейчас.

Главу ГМС ждут в кассационном суде на 10 утра 11 мая.

"Много вопросов к Соколюку, который дал письменную резолюцию и приказал исполнителям готовить представление на лишение гражданства", – сказал адвокат.

Чернолуцкий отметил, что в пятницу свидетели не ответили на многие вопросы, ссылаясь либо не то, что не помнят, либо на то, что не имели отношения к конкретным действиям.

В частности, речь шла об оформлении заявления о вступлении в гражданство, причинах неприобщения ряда документов, которые подавал Саакашвили. Свидетели путались или не давали ответа, сказал адвокат.

По его мнению, "это говорит о низком качестве работы ГМС и заказности представления об утрате гражданства" – и суд предоставить "надлежащую оценку этим "доказательствам".

11 мая защита Саакашвили будет еще ходатайствовать о допросе "инспекторов ГМС, на которых ссылались сегодняшние свидетели": они имели отношение к документам для вступления в гражданство и документам об отсутствии криминала за экс-президентом Грузии.

По словам адвоката, 25 июля – за один день – ГМС Шевченковского района столицы, ГМС Киева и ГМС Украины "сфабриковали" представление о лишении Саакашвили гражданства Украины, которое передали в комиссию при президенте.

"Надеемся на справедливое решение коллегии судей", – сказал Чернолуцкий.

16 марта Кассационный суд в составе Верховного суда отклонил ходатайство адвокатов Саакашвили о личном присутствии президента Петра Порошенко на рассмотрении.

Как известно, лишенный гражданства Украины и депортированный в Польшу Михаил Саакашвили сейчас находится в Европе, он нашел работу в Нидерландах.

В Украине лидер РНС проиграл все суды относительно получения статуса беженца.

Саакашвили запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

Экс-президент Грузии Михэил Саакашвили получил гражданство Украины 26 мая 2015 года. Он возглавлял Одесскую областную госадминистрацию с 30 мая 2015-го по 9 ноября 2016 года (в отставку подал сам).

26 июля 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины якобы из-за того, что он указал недостоверную информацию в заявлении и утаил информацию о судимости

Саакашвили заявлял, что под обнародованной анкетой на получение украинского гражданства – не его подпись.

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12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева и выдворили в Польшу, откуда он прибыл в Украину, нарушив процедуру прохождения таможенного контроля (за что заплатил штраф).

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Грузия требовала экстрадиции Сакашвили из-за открытых на родине дел против экс-президента.

В Украине протии него также открыто дело из-за якобы получения денег от Сергея Курченко на проведения акций протеста.

Алена Рощенко, УП
Темы: СаакашвилигражданствоМиграционная службасуд
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