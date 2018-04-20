Кассационный административный суд Верховного Суда 11 мая допросит главу Государственной миграционной службы Максима Соколюка по делу о лишении Михэила Саакашвили гражданства Украины.



Об этом сообщил "Украинской правде" адвокат лидера партии "Рух новых сил" Руслан Чернолуцкий.



Он отметил, что 20 апреля судебное заседание длилось почти 3,5 часа – и допросили всех ранее заявленных свидетелей, которые работают в миграционной службе (ДМС).

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