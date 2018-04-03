Парубій: Антикорупційний комітет у вівторок розгляне скасування декларацій для ГО

Антикорупційний комітет ВР 3 квітня розгляне законопроект про скасування е-декларування для громадських активістів.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

"Я повторно звернувся до комітету і на 9 ранку призначено засідання комітету. І хочу вас запевнити, якщо о 9 ранку не буде кворуму, то я о 10 ранку, починаючи засідання сесії, звернуся до членів комітету зібратись просто під час сесії.

Тим більше нам дається півгодини на виступи від політичних фракцій для того, щоб рішення було прийнятим. І тому, я сподіваюся і переконаний, що рішення буде прийнятим", - підкреслив спікер.

Парубій зазначив, що будь-яке рішення антикорупційного комітету - позитивне чи негативне - дає підстави для розгляду відповідного законопроекту на порядку денному сесії. Тому він заявив, що запропонує включити цей законопроект в порядок денний.

У понеділок під час засідання Андрій Парубій заявив, що у парламенті є два нових законопроекти про скасування е-декларування для громадських активістів, які депутати можуть розглянути вже у вівторок, 3 квітня.

За його словами, є домовленість з антикорупційним комітетом, який мав зібратися 2 квітня і розглянути запропоновані документи, щоб 3 квітня їх можна було внести до порядку денного та розглянути на пленарному засіданні.

Проте комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції так і не розглянув проекти законів, оскільки не зміг почати роботу через відсутність кворуму.

Раніше повідомлялося, що НАЗК підтримує скасування електронного декларування для учасників антикорупційних громадських організацій.

Як повідомлялося, 31 березня представниця Держдепартаменту США Гезер Науерт заявила, що Сполучені Штати настійно рекомендують уряду України скасувати вимогу щодо е-декларування для активістів та членів неурядових організацій.

Раніше посли країн "Великої сімки" закликали Верховну Раду скасувати вимогищодо подання електронних декларацій антикорупційними активістами і міжнародними членами наглядових рад українських державних компаній.

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган зробив вкрай жорстку заяву у зв’язку з провалом у виконанні українським керівництвом власних обіцянок.

Заява з’явилася через те, що вже 1 квітня спливе термін подання е-декларацій громадськими активістами, що працюють в сфері протидії корупції.

Брюссель неодноразово вимагав від України скасувати це зобов’язання, але нічого не було зроблено: президент Порошенко запропонував проект закону, який був жорстко розкритикований Венеціанською комісією, а Верховна рада не знайшла голосів для скасування скандальних норм.

Як відомо, 22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати законопроекти, які скасовують або переносять термін подання електронних декларацій про майно і доходи представниками громадських організацій, що займаються антикорупційною діяльністю.

Народні депутати не проголосували за жоден з трьох відповідних законопроектів (№6271, №8120 і №8120-1) для їх включення до порядку денного та розгляду.

Керівництво "Центру протидії корупції" та залучені до роботи громадської антикорупційної організації експерти подали електронні декларації за 2017 рік, у яких серед іншого задекларовані коти, собаки та триметрова "антикорупційна дупа".

Олексій Павлиш, УП