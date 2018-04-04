У Росії знову пожежа в ТРЦ. Є загиблий

У торговому центрі "Персей для дітей" у Москві під час пожежі загинула одна людина, 20 були врятовані з вогню і 600 евакуйовані.

Про це повідомляє ТАСС.

"Потерпілий, евакуйований з палаючої будівлі, помер в машині швидкої допомоги, врятувати його не вдалося", - повідомляє агентство з посиланням на джерело в швидкій допомозі.

Лікарі уточнили, що при гасінні пожежі також постраждав один пожежник, який отримав отруєння продуктами горіння.

При цьому наголошується, що за даними начальника Головного управління МНС по Москві Іллі Денисова, число пожежних, які постраждали під час гасіння, збільшилася до трьох.

У штабі пожежогасіння повідомили, що 20 осіб було врятовано із палаючого торгового центру, ще 600 евакуйовані.

Також з посиланням на джерело агентство повідомляє, що складне внутрішнє планування ТРЦ довго не дозволяло пожежним швидко знайти джерело загоряння.

Наразі загорання ліквідовано.

фото ТАСС

Повідомляється, що в ТРЦ "Персей для дітей" розташовані магазини з дитячим одягом і взуттям, колясками, автокріслами, дитячими меблями і ліжечками, дитячим харчуванням, книгами, іграшками. На останньому поверсі розташований дитячий клуб.

Як відомо, пожежа у торговому центрі "Зимова вишня" у Кемеровому сталася 25 березня. За даними МНС РФ, під час пожежі загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина, є також госпіталізовані. Також є інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість різниться.

У справі про пожежу у ТРЦ затримали п'ятьох осіб.

Президент Росії Володимир Путін вважає причиною пожежі у ТЦ недбалість людей.

27 березня на стихійному мітингу у Кемерові родичі загиблих і постраждалих під час пожежі вимагали відставки глави регіону.

Губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв подав у відставку на тлі розслідування пожежі.