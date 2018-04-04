Сестра про Савченко: Втратила 10 кг, але настрій бойовий

Сестра підозрюваної у підготовці терактів і повалення державної влади нардепа Надії Савченко Віра заявляє, що арештована за 12 днів голодування втратила 10 кг, але настрій має бойовий.

Про це вона сказала "Українській правді".

Віра відзначила, що бачила Надію 3 квітня.

"Вона голодує 12 днів, має бойовий настрій. Але, звичайно, дуже змарніла і втратила 10 кг. Була більше 80 кг, а зараз 75. Але рвоти немає – їй вже дали воду бутильовану, бо до того вона пила з-під крану. Я передала їй ліки: ношпу і краплі для носа", - сказала сестра арештованої.

Вона запевнила, що Савченко не вживає глюкози, чаю чи кави.

"Якщо є глюкоза – це не голодування. У Надії є вода і сигарети. Сигарети – це її маленька радість", - сказала Віра.

Вона відзначила, що передала Надії засоби особистої гігієни, книги, кодекси і конституцію, бо Савченко "почала робити свої зауваження і свої напрацювання".

Сестра також додала, що перша половина дня Надії у СІЗО проходить "більш-менш радісно, а друга половина дня тягнеться, бо коли ти не їси, то в тебе день збільшується вдвічі".

За словами Віри, Надія не збирається припиняти голодування.

"Вона уже дізналася, куди поміщають арештантів, якщо вони у поганому стані. Це єдина клініка, недалеко від Троєщини, яка приймає арештантів. То вона попередила мене, що якщо що, то вона буде переміщена туди, і щоб я знала, де її шукати", - підсумувала Віра Савченко.

Як відомо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

За словами Савченко, вона ніколи б не підірвала гранати в Верховній Раді, якби там були невинуваті люди.

22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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