Вирок Агєєву про 10 років в’язниці вступив у силу

Апеляційний суд Луганської області залишив у силі рішення Новоайдарського районного суду, який засудив росіянина Віктора Агєєва до 10 років ув'язнення.

Про це у Facebook повідомив захисник Агєєва Віктор Чевгуз.

"Щойно повернувся з Сєверодонецька, де вчора відбулося засідання Апеляційного суду Луганської області по кримінальній справі відносно росіянина Віктора Агєєва. На жаль, судді не дослухались до доводів захисту і вирок Новоайдарського районного суду залишили в силі", - написав адвокат.

Чевгуз додав, що таке рішення не задовольняє ні його, ні Агєєва, тому на наступному тижні він подаватиме касаційну скаргу до Верховного суду.

За словами адвоката, вирок набрав законної сили, тому Агєєва можуть відправити в одну із колоній для відбування покарання.

Як відомо, 26 січня адвокат Віктор Чевгуз повідомив, що російського військовослужбовця Віктора Агєєва суд визнав винним у тероризмі і засудив до 10 років позбавлення волі. Його звинуватили у бойових діях на боці угруповання "ЛНР", а також у незаконному зберіганні і носінні вогнепальної зброї та боєприпасів.

Агєєва затримали українські військові у Луганській області.

Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.

Міноборони РФ спростовувало інформацію про затримання російського військового, заявляючи, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в 2016 році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.

У лютому захисник Агєєва повідомив УП, що оскаржив вирок і очікує, що росіянина обміняють на котрогось із в’язнів Кремля.