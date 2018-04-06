Приговор Агееву о 10 годах тюрьмы вступил в силу

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Пятница, 6 апреля 2018, 11:37

Апелляционный суд Луганской области оставил в силе решение Новоайдарского районного суда, который приговорил россиянина Виктора Агеева к 10 годам заключения.

Об этом в Facebook сообщил защитник Агеева Виктор Чевгуз.

"Только что вернулся из Северодонецка, где вчера состоялось заседание Апелляционного суда Луганской области по уголовному делу в отношении россиянина Виктора Агеева. К сожалению, судьи не прислушались к доводам защиты и приговор Новоайдарского районного суда оставили в силе", - написал адвокат.

Чевгуз добавил, что такое решение не удовлетворяет ни его, ни Агеева, поэтому на следующей неделе он подаст кассационную жалобу в Верховный суд.

По словам адвоката, приговор вступил в законную силу, поэтому Агеева могут отправить в одну из колоний для отбывания наказания.

Как известно, 26 января адвокат Виктор Чевгуз сообщил, что российского военнослужащего Виктора Агеева суд признал виновным в терроризме и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Его обвинили в боевых действиях на стороне "ЛНР", а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Агеева задержали украинские военные в Луганской области.

Он подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Минобороны РФ опровергало информацию о задержании российского военного, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в 2016 году уволился в запас и на службу по контракту не зачислялся. 

В конце февраля защитник Агеева заявил УП, что обжаловал приговор и ожидает, что россиянина обменяют на кого-то из узников Кремля.

Темы: Росcия Донбасс война
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