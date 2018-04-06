Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Приговор Агееву о 10 годах тюрьмы вступил в силу

Пятница, 6 апреля 2018, 11:37

Апелляционный суд Луганской области оставил в силе решение Новоайдарского районного суда, который приговорил россиянина Виктора Агеева к 10 годам заключения.

Об этом в Facebook сообщил защитник Агеева Виктор Чевгуз.

"Только что вернулся из Северодонецка, где вчера состоялось заседание Апелляционного суда Луганской области по уголовному делу в отношении россиянина Виктора Агеева. К сожалению, судьи не прислушались к доводам защиты и приговор Новоайдарского районного суда оставили в силе", - написал адвокат.

Чевгуз добавил, что такое решение не удовлетворяет ни его, ни Агеева, поэтому на следующей неделе он подаст кассационную жалобу в Верховный суд.

По словам адвоката, приговор вступил в законную силу, поэтому Агеева могут отправить в одну из колоний для отбывания наказания.

Как известно, 26 января адвокат Виктор Чевгуз сообщил, что российского военнослужащего Виктора Агеева суд признал виновным в терроризме и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Его обвинили в боевых действиях на стороне "ЛНР", а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Агеева задержали украинские военные в Луганской области.

Он подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Минобороны РФ опровергало информацию о задержании российского военного, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в 2016 году уволился в запас и на службу по контракту не зачислялся. 

В конце февраля защитник Агеева заявил УП, что обжаловал приговор и ожидает, что россиянина обменяют на кого-то из узников Кремля.

Темы: РосcияДонбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Росcия
Зеленский инициировал созыв совета Украина-НАТО из-за действий РФ в Черном море
Лукашенко прилетел к Путину в Петербург
Бывший "премьер" донецких боевиков попал под обстрел в Украине
Последние новости
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
Все новости...
Реклама: