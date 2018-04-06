У Надії Савченко були лікарі

Народного депутата Надію Савченко, яка знаходиться під арештом, відвідали лікарі.

Про це повідомляє 6 квітня її сестра Віра.



"У Надії була швидка. Взяли аналізи. Зі мною лікарі говорити відмовилися", – пише вона у Facebook.

Раніше сестра підозрюваної у підготовці терактів і повалення державної влади нардепа Надії Савченко Віра повідомляла, що Надія за 12 днів голодування втратила 10 кг, але настрій має бойовий.

Вона запевнила, що Савченко не вживає глюкози, чаю чи кави, п'є лише воду.

Як відомо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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