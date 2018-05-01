В Ірані суд заборонив Telegram

30 квітня судова влада Ірану заборонила використання месенджера Telegram - до цього додаток був заблокований в країні у зв'язку з його використанням учасниками протестів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне телебачення.

У судовому рішенні зазначено, що вимогу про заборону висунули силові структури.

"Беручи до уваги численні скарги на месенджер Telegram з боку громадян Ірану і грунтуючись на вимогу служб безпеки, які борються з злочинної активністю в Telegram, суд забороняє її використання в Ірані", - зазначено в рішенні суду.

Зазначається, що в Ірані набирає чисельності "протест на банкнотах" через загрозу заборони Telegram.

Як повідомлялось, у Москві пройшов мітинг на підтримку Telegram.

13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що месенджер буде використовувати вбудовані методи обходу блокування, які не вимагають дій від користувачів.



27 квітня Роскомнадзор вніс до реєстру заборонених сайтів IP-адреси, які належать Facebook, Twitter, та найбільшим російським інтернет-компаніям - "Яндексу", "ВКонтакте" і "Однокласникам".

Російський інтернет-омбудсмен Дмитро Марінічев заявив, що "боротьба з Telegram триватиме вічно", оскільки месенджер заблокувати за допомогою блокування IP-адрес неможливо.