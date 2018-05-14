Віра Савченко розповіла про погрози від екс-адвокатів сестри

Сестра Надії Савченко Віра заявила, що їй та деяким представникам партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" погрожували колишні адвокати її сестри.

Про це вона розповіла журналістам у понеділок, 14 травня.

На питання, чи тиснула Віра на адвокатів і чи були якісь суперечності між нею та захисниками, вона відповіла:

"Я деяким телеканалам демонструвала запис, як собі дозволяють розмовляти з жінками ті адвокати: нецензурною лексикою, грубо і погрожуючи, що мені чеченці дітьми будуть здаватися і що для мене все це погано закінчиться. І що це я хочу, щоб Надія сиділа".

Вона зазначила, що поки не знає, чи буде хтось із помічників Надії Савченко чи членів партії звертатися до поліції, додавши, що "деякі дівчата бояться".

Крім того, Віра Савченко заявила, що деякі телеканали та соціальні мережі розповсюджують інформацію про те, що нібито вона є "сірим кардиналом" своєї сестри і насправді хоче, щоб сестра сиділа, щоб балотуватися у президенти.

"Так от, я вас прошу, шановні, кидайте цю тему, бо ваші замовники паплюжили Надію, тепер взялися за мене. Вони недооцінили нашу сестринську любов і взаємоповагу.

Ми одна за одною горою і я тільки опора для Надії", - сказала сестра Савченко.

Також, на її думку, у сторони обвинувачення наразі не вистачає доказів і вона затягує справу, щоб їх сфабрикувати.

"Що зараз відбувається? А те, що у горе-прокурора брак беззаперечних доказів. І що потрібно зробити? Треба відкласти слідство на півроку, щоб стягнути ці докази, сфабрикувати, підтягти людей. Тобто вербуються люди у кримінальну, вигадану ними справу", - заявила Віра Савченко.

Вона додала, що кримінальні справи мали бути порушені і проти свідків у справі її сестри, але не були порушені.

Раніше повідомлялося, що Шевченківський райсуд Києва переніс на 15 травня розгляд клопотання прокуратури про продовження арешту народного депутата Надії Савченко.

Перед цім нардеп відмовилась від своїх адвокатів Солов’я, Бугая, Грищенюка та Шадріна і попросила суд надати їй нового, державного адвоката.

Надії Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Слідство призначило 13 експертиз зброї, боєприпасів, вибухових речовин, відео- та аудіоматеріалів, виступів і публічних закликів, зокрема й комісійну судово-психологічну експертизу щодо Савченко.

Надія Савченко пройшла тестування на поліграфі ("детекторі брехні").

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.