Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Віра Савченко розповіла про погрози від екс-адвокатів сестри

Понеділок, 14 травня 2018, 15:17

Сестра Надії Савченко Віра заявила, що їй та деяким представникам партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" погрожували колишні адвокати її сестри.

Про це вона розповіла журналістам у понеділок, 14 травня.

На питання, чи тиснула Віра на адвокатів і чи були якісь суперечності між нею та захисниками, вона відповіла:

"Я деяким телеканалам демонструвала запис, як собі дозволяють розмовляти з жінками ті адвокати: нецензурною лексикою, грубо і погрожуючи, що мені чеченці дітьми будуть здаватися і що для мене все це погано закінчиться. І що це я хочу, щоб Надія сиділа".

Вона зазначила, що поки не знає, чи буде хтось із помічників Надії Савченко чи членів партії звертатися до поліції, додавши, що "деякі дівчата бояться".

Крім того, Віра Савченко заявила, що деякі телеканали та соціальні мережі розповсюджують інформацію про те, що нібито вона є "сірим кардиналом" своєї сестри і насправді хоче, щоб сестра сиділа, щоб балотуватися у президенти.

"Так от, я вас прошу, шановні, кидайте цю тему, бо ваші замовники паплюжили Надію, тепер взялися за мене. Вони недооцінили нашу сестринську любов і взаємоповагу.

Ми одна за одною горою і я тільки опора для Надії", - сказала сестра Савченко.

Також, на її думку, у сторони обвинувачення наразі не вистачає доказів і вона затягує справу, щоб їх сфабрикувати.

"Що зараз відбувається? А те, що у горе-прокурора брак беззаперечних доказів. І що потрібно зробити? Треба відкласти слідство на півроку, щоб стягнути ці докази, сфабрикувати, підтягти людей. Тобто вербуються люди у кримінальну, вигадану ними справу", - заявила Віра Савченко.

Вона додала, що кримінальні справи мали бути порушені і проти свідків у справі її сестри, але не були порушені.

Раніше повідомлялося, що Шевченківський райсуд Києва переніс на 15 травня розгляд клопотання прокуратури про продовження арешту народного депутата Надії Савченко.

Перед цім нардеп відмовилась від своїх адвокатів Солов’я, Бугая, Грищенюка та Шадріна і попросила суд надати їй нового, державного адвоката.

Надії Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Слідство призначило 13 експертиз зброї, боєприпасів, вибухових речовин, відео- та аудіоматеріалів, виступів і публічних закликів, зокрема й комісійну судово-психологічну експертизу щодо Савченко.

Надія Савченко пройшла тестування на поліграфі ("детекторі брехні").

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Яна Міланова, УП
Теми: Савченко Надія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Савченко Надія
Суд повернув справу проти Савченко і Рубана
Надії Савченко вручили підозру через підроблений COVID-сертифікат
Надію Савченко впіймали в аеропорту з підробленим ковід-сертифікатом
Останні новини
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
Усі новини...
Реклама: