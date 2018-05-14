Вера Савченко рассказала об угрозах от экс-адвокатов сестры

Сестра Надежды Савченко Вера заявила, что ей и некоторым представителям партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" угрожали бывшие адвокаты ее сестры.

Об этом она рассказала журналистам в понедельник, 14 мая.

На вопрос, давила ли Вера на адвокатов и были ли какие-то противоречия между ней и защитниками, она ответила:

"Я некоторым телеканалам демонстрировала запись, как себе позволяют разговаривать с женщинами те адвокаты: нецензурной лексикой, грубо и угрожая, что мне чеченцы детьми покажутся и что для меня все это плохо кончится. И что это я хочу, чтобы Надежда сидела".

Она отметила, что пока не знает, будет ли кто-то из помощников Надежды Савченко или членов партии обращаться в полицию, добавив, что "некоторые девушки боятся".

Кроме того, Вера Савченко заявила, что некоторые телеканалы и социальные сети распространяют информацию о том, что якобы она является "серым кардиналом" своей сестры и на самом деле хочет, чтобы сестра сидела, чтобы баллотироваться в президенты.

"Так вот, я вас прошу, уважаемые, бросайте эту тему, потому что ваши заказчики поносили Надежду, теперь взялись за меня. Они недооценили нашу сестринскую любовь и взаимоуважение. Мы друг за друга горой и я только опора для Надежды", - сказала сестра Савченко.

Также, по ее мнению, у стороны обвинения пока не хватает доказательств и она затягивает дело, чтобы их сфабриковать.

"Что сейчас происходит? А то, что у горе-прокурора недостаток неоспоримых доказательств. И что нужно сделать? Надо отложить следствие на полгода, чтобы найти эти доказательства, сфабриковать, подтянуть людей. То есть, вербуются люди в уголовное, выдуманное ими дело", - заявила Вера Савченко.

Она добавила, что уголовные дела должны были быть возбуждены и против свидетелей по делу ее сестры, но не были возбуждены.

Ранее сообщалось, что Шевченковский райсуд Киева перенес на 15 мая рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении ареста народного депутата Надежды Савченко.

Перед этим нардеп отказалась от своих адвокатов Соловья, Бугая, Грищенюка и Шадрина и попросила суд предоставить ей нового, государственного адвоката.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Следствие назначило 13 экспертиз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, включаякомиссионную судебно-психологическую экспертизу в отношении Савченко.

Надежда Савченко прошла тестирование на полиграфе ("детекторе лжи").

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.