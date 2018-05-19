Адвокат Шадрін заявив, що Савченко знову його найняла

Підозрювана в підготовці терактів нардеп Надія Савченко знову найняла адвокатів, які захищатимуть її у суді.

Цю інформацію Громадському радіо підтвердив один із них — Олександр Шадрін. Інший адвокат у справі — Костянтин Глоба.

На яких умовах нові адвокати співпрацюватимуть із підзахисною, Шадрін не розголошує.

Державна адвокатка Юлія Ткач, яку надали Савченко після того, як вона відмовилася від платних адвокатів, імовірно, поки не продовжуватиме роботу у справі.

Як зазначив Шадрін, Ткач подала апеляційну скаргу, тому має бути присутня на розгляді.

Як повідомлялося, на початку квітня від Савченко пішов адвокат Віктор Чевгуз. Своє рішення він пояснив тим, що у них з підозрюваною різні погляди на ведення захисту.

Шадрін став адвокатом Савченко 6 травня. Раніше він захищав, зокрема, екс-мера Слов'янська Нелю Штепу, екс-нардепа від забороненої Компартії України Аллу Александровську та "антимайданівця" Гната Кромського, відомого на прізвисько "Топаз".

11 травня адвокати Олег Соловей і Дмитро Бугай відмовилися захищати Савченко. Причиною вони назвали "некоректну поведінку" і позицію сестри політика Віри.

14 травня нардеп відмовилася від своїх адвокатів Солов’я, Бугая, Грищенюка та Шадріна і попросила суд надати їй нового, державного адвоката.

"Я не є олігархом і з багатої родини – я не можу собі дозволити платних адвокатів", – пояснила Савченко.

Їй було призначено адвоката Юлію Ткач із Центру безоплатної правової допомоги.

Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

15 травня Шевченківський райсуд Києва продовжив арешт Савченко на 60 діб.

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