Посольство Росії завішали портретами вбитого Бабченка

Посольство Російської Федерації в Україні обклеюють портретами убитого в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це повідомляє користувач Facebook Роман Пєтушков.

В огорожу навколо посольства РФ також поміщають жалобні квіти.

Тим часом, під будинок на лівому березі Києва, де жив Бабченко, продовжують нести квіти, передає кореспондент телеканалу "112 Україна".

Раніше журналістка Христина Бондаренко закликала охочих вшанувати пам'ять Бабченка збиратися під телеканалом ATR, на якому працював російський журналіст.

"Під посольство РФ особисто я не піду. Не бачу сенсу в цьому. Путін буде горіти в пеклі – і дуже скоро", – написала вона у Facebook.

У російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його помешканні у Києві 29 травня. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Поліція вже має фоторобот імовірного убивці.

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Українські правоохоронці розглядатимуть різні версії, початкова – професійна діяльність Бабченка.

Слідчий комітет Росії порушив справу через вбивство свого громадянина, а також заявив про готовність надати допомогу українським органам влади в розкритті розстрілу Бабченка.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Радбезу ООН заявив, що політичні вбивства – це одна з тактик Росії.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя використав убивство Бабченка для підтвердження тези про відсутність в Україні свободи слова та про переслідування журналістів.

Деякі російські журналісти вважають, що вбивство Бабченка – це помста за те, що він писав, зокрема і в Facebook.

Бабченко якийсь час намагався знайти роботу в Празі, останні 9 місяців жив в Україні.

Міністерство внутрішніх справ Чехії заявило, що Бабченко не просив притулку в їхній країні.

Аркадій Бабченко – російський журналіст, блогер. Відкрито критикував путінський режим. Після початку переслідувань в Росії, переїхав на проживання до Праги, згодом до України.

Служив на Північному Кавказі, брав участь у першій та другій чеченських війнах. Після закінчення служби зайнявся журналістикою.